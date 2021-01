Waidhofens Stadtchef Altschach kehrt nicht mehr zurück .

Was sich gerüchtehalber in den vergangenen Tagen bereits verdichtete, ist jetzt fix: In einer Aussendung gab Robert Altschach, Bürgermeister von Waidhofen an der Thaya, seinen Rücktritt bekannt. Altschach war im Frühjahr 2020 an Krebs erkrankt, und hätte im Herbst ins Amt zurückkehren wollen, verschob seine Rückkehr aber dann aus gesundheitlichen Gründen auf Anfang 2021.