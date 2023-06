Warum tun sie sich das an? Die Beweggründe unserer Bürgermeister

Ab 2024 soll es mehr Entschädigung für Bürgermeister geben, für Bürgermeisterinnen soll es Mutterschutz und eine Karenzzeit für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geben. Reicht das aus, um Menschen für das Amt zu begeistern? Der allgemeine Tenor ist nein. Die Verantwortung und das Risiko, die mit dem Bürgermeisteramt

einhergehen, nehmen zu. Dafür nimmt die Kompromissbereitschaft und der Sinn für eine gemeinsame Lösungsfindung ab. Der hohe Zeitaufwand und das nicht gerade optimale Vorbild aus Bundes- oder Landespolitik tun ein übriges dazu.

Josef Ramharter, Bürgermeister in Waidhofen, meint zu den geplanten Änderungen: „ In den letzten 25 Jahren sind die Bezüge der Bürgermeisterinnen in Relation zur Indexanpassung um 26 Prozent gesunken. Daher ist es wichtig, dass die Erhöhung der Bezüge mit Anfang 2024 umgesetzt wird. Die soziale Absicherung und die Mutterschutzregelung sind für mich besonders wichtige Schritte, um die Frauenquote im Kommunalbereich zu erhöhen. Aktuell gibt es in Niederösterreich nur 14 Prozent Bürgermeisterinnen (81 von 573). Es muss das Ziel sein, langfristig eine Quote von etwa 50 Prozent zu erreichen.“

Ähnlich sieht das auch Anette Töpfl, Bürgermeisterin aus Vitis: „ Im neuen Gemeindepaket wurde eine soziale Absicherung geschaffen. Mit der Karenzregelung für Bürgermeisterinnen wurde sicherlich eine große Verbesserung erreicht. Frauen sollen für diese Positionen gefördert werden. Wo Frauen Verantwortung übernehmen, ist auch das soziale Klima ein anderes. Es ist wichtig, dass Managementfunktion und Haftungsverantwortung von Bürgermeistern entsprechend abgegolten werden.“

„Ich denke kein Bürgermeister macht es nur des Geldes wegen. Voller Einsatz im Dienste der Gemeinde soll aber auch angemessen vergütet werden. Wenn man die Arbeit und die Verantwortung mit anderen Berufen aus der Wirtschaft vergleicht, so haben diese sicherlich ein höheres Lohnniveau. Aber Geld ist nicht das Wichtigste!“ hält Franz Fischer, Bürgermeister aus Raabs, fest.

Was hat Sie dazu bewogen, als Bürgermeister zu kandidieren?

Ramharter erinnert sich: „Es waren nur wenige Stunden Zeit, um mich zu entscheiden. Ich habe diese Entscheidung mit meiner Familie abgestimmt und bin ihr unendlich dankbar, dass sie mich in jeder Hinsicht unterstützt und sehr viel Verständnis aufbringt. Für mich war wichtig, dass ich meine volle Kraft dieser Aufgabe widmen kann und das ist gelungen, weil ich meine Laufbahn in der Privatwirtschaft aufgegeben habe. Ich durfte in den letzten zwei Jahren sehr viel lernen und habe in vielen Gesprächen die Leistungen unserer Vorgängergeneration schätzen gelernt. Wir haben jetzt eine Verantwortung, für die nächste Generation Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft zu schaffen. Ich darf einen Teil dazu beitragen und das erfüllt mich mit Demut und Stolz.“

„Ich habe mich schon in jungen Jahren für das Gemeindegeschehen und die Politik interessiert“, berichtet Töpfl. „Nach der Jugendarbeit wurde ich 1997 in den Gemeinderat gewählt und durfte viel Erfahrung sammeln. Deshalb habe ich mich vor 15 Jahren entschieden das Bürgermeisteramt zu übernehmen. Ich liebe das Gespräch mit unseren Vitisern und freue mich, wenn ich Projekte vorantreiben kann. Entscheidungen auf kommunaler Ebene haben direkte Auswirkungen auf die Lebenswelt der Menschen. Ein wertschätzender Umgang miteinander und respektvolle Diskussionen sind Voraussetzung dafür. Sich für die Entwicklung einer Ortschaft oder einer Gemeinde einzusetzen ist eine sehr schöne Aufgabe und gerade im Bereich der Gemeinde kann man hier sehr viel bewirken und umsetzen.“

Fischer zu seinen Beweggründen: „Ich übe mein Amt mit Herzblut fast schon hauptberuflich aus. Für mich ist es wichtig Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten. Es bringt uns nicht weiter, alles schlecht zu reden und nichts zu tun. Verantwortung übernehmen, Entscheidungen im Sinne der Region und ihrer Bürger zu treffen ist wichtiger denn je.“

Eine große Portion Idealismus ist notwendig

Aber warum ist es generell schwieriger geworden, Menschen zu finden, die sich im kommunalen Bereich engagieren wollen? Töpfl dazu: „Die Aufgaben der Gemeinden sind in den letzten Jahren immer umfangreicher geworden. Viele Tätigkeiten werden auf die Gemeinden abgewälzt. Vor allem hat auch die Bürokratie zugenommen, was unsere Verwaltungsbediensteten vor große Herausforderungen stellt und viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Durch die sozialen Medien hat sich die tägliche Arbeit verändert. Bürgermeister sind gefordert, rasch auf aktuelle Themen zu reagieren.“

Auch Ramharter weiß um die Herausforderungen Bescheid: „Das Amt des Bürgermeisters verlangt ein breit gefächertes Verständnis für verschiedenste Aufgabenbereiche. Das macht diese Aufgabe einerseits so spannend, andererseits ist dadurch ein solides Fundament an wirtschaftlicher, rechtlicher und vor allem menschlicher Kompetenz erforderlich. Oft entscheiden sich engagierte Menschen gegen das Bürgermeisteramt, weil sie in Relation zu anderen Politikern eine sehr hohe persönliche Haftung in Ausübung ihrer Aufgabe trifft. Mit jeder neuen Schlagzeile über Haftungen von Bürgermeistern wird verdeutlicht, mit welchem existentiellen Risiko diese Aufgabe verbunden ist. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Absicherung erforderlich.“

Fischer meint dazu: „ Bürgermeister zu sein ist aus meiner Sicht eine tägliche Herausforderung, und das an sieben Tagen in der Woche. Besonders wichtig ist, dass man ein super Team an Mitarbeitern hat, wie es in Raabs der Fall ist.“