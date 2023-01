Erfolgsgarant Pöppl: Ehrenzeichenverleihung in Waidhofen/Thaya

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Neben seinem Hobby Geschichtsforschung war er 38 Jahre lang am örtlichen Gymnasium als Lehrer für Geschichte und Geografie tätig. An diese Zeit erinnerte er sich mit den Worten: „Ich glaube, mindestens ein Viertel des Gemeinderates habe ich unterrichtet.“ Darunter befanden sich auch einige der an diesem Abend geehrten Kollegen, nämlich Christian Lamatsch, der ganze acht Jahre lang unter den Fittichen des Historikers unterrichtet wurde.

Der Überraschungseffekt kam dann allerdings von jemand anderem, nämlich von Johann Mölzer. Er wurde mit dem Sportehrenzeichen ausgezeichnet, und in seinen Dankesworten an Bürgermeister Josef Ramharter schloss er an: „Ich bin einer der wenigen Waidhofner, die nicht von Herrn Pöppl unterrichtet wurden!“

