Stadtgemeinde Waidhofen ehrte acht engagierte Gemeindebürger

Mit Video-Impressionen aus der Stadt begann der Bürgermeisterempfang am 20. Jänner im Stadtsaal. Bürgermeister Josef Ramharter ging auf die herausfordernden Ereignisse 2022 ein (z. B. Betriebsgebiet-Ost-Erweiterung, Wasserleitungs-Sanierung, Bezirksfest), die gemeinsam mit Tatkraft, Entschlossenheit und Kreativität gemeistert werden konnten. „Die Gemeinde ist ein soziales Gefüge, zu dem alle gehören“, betonte Ramharter und stellte auch einige Großprojekte für 2023 vor.

So soll der Kindergarten Heubachstraße erweitert sowie eine Verabschiedungshalle errichtet werden. Eine Verfünffachung der derzeitigen PV-Anlagen auf Gemeindedächern ist geplant und das Museum in der Wiener Straße soll adaptiert werden. Insgesamt sollen Investitionen in Höhe von rund 13 Mio. Euro getätigt werden.

Den Hauptteil des Abends nahm die Ehrung verdienter Gemeindebürger ein.

Das Goldene Ehrenzeichen wurde Josef Zimmermann überreicht. Er war ab 1966 im Krankenhaus beschäftigt, unter anderem als kaufmännischer Direktor, ehe er nach 43 Dienstjahren 2009 in den Ruhestand trat. Beim Roten Kreuz engagiert er sich seit 1970 aktiv, wofür er auch bereits mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet wurde.



Dem Kulturehrenzeichenträger Franz Fischer wurde das Silberne Ehrenzeichen für seine jahrelange Tätigkeit im Dienste des Stadtmuseums verliehen. Fischer ist für die Übersetzung alter Schriften verantwortlich, die viel über die Stadtgeschichte erzählen.



Mit dem Sportehrenzeichen in Gold wurden Christian Lamatsch (Vorstandsmitglied des SV Waidhofen, Nachwuchstrainer) und Johann Mölzer (Großsponsor des SV Waidhofen, seit 1995 Vorstandsmitglied, seit 2004 Präsident) geehrt.



Das Kulturehrenzeichen ging an Manfred Loydolt als langjähriger Posaunist des Blasorchesters, Mitglied der Big Band und zahlreicher Bläserensembles. Erwin Pöppl erhielt das Ehrenzeichen für seine fast 40-jährige Tätigkeit als Stadtchronist und für die Bücher zur Stadtgeschichte, die er verfasst hat.

Für sein bereits 20-jähriges Engagement für den Waldrapp wurde Werner Neubauer ebenfalls mit dem Kulturehrenzeichen belohnt, welches er als „Danksagung an das gesamte Waldrapp-Team“ dankend entgegennahm.



Eine Anerkennungsurkunde wird dem erkrankten ehemaligen Gemeinderat Johannes Wais nachgereicht werden.

Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte das „Crossing Streams“-Ensemble der Musikschule.

