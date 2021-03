Wie in der NÖN berichtet, besteht der Verdacht, dass Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) die Firma IUP mit der Ausschreibung von Erd- und Baumeisterarbeiten beauftragt haben könnte, ohne den dafür nötigen Gemeinderatsbeschluss in der Tasche zu haben. Die Vergabe hätte eigentlich in der Gemeinderatssitzung Anfang März erfolgen sollen, wurde aber aufgrund dieses Verdachts und auch wegen noch fehlender Dienstbarkeitsverträge von Bürgermeisterin Eunike Grahofer (ÖVP) von der Tagesordnung genommen.

Unterlagen an Aufsichtsbehörde übermittelt

Nun bestätigt Grahofer gegenüber der NÖN, alle relevanten Unterlagen zur Ausschreibungs-Beauftragung an die Gemeindeaufsichtsbehörde übermittelt zu haben. „Wir warten jetzt auf das Ergebnis der Überprüfung, und werden unser weiteres Handeln danach richten“, sagt Grahofer. Ob sich tatsächlich eindeutige Verdachtsmomente für ein Fehlverhalten Litschauers ergeben haben, will sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht kommentieren: „Ich möchte die Antwort der Aufsichtsbehörde abwarten, ehe ich mich dazu äußere.“ Es sei eine rechtlich komplizierte Angelegenheit, die ordentlich überprüft gehöre, ehe man Schlussfolgerungen treffen könne.

Ein gewisser Vertrauensverlust in den Vizebürgermeister lässt sich allerdings nicht leugnen – das Projekt „Kanal- und Wasserleitungsbau in Matzles“ wurde ihm nämlich inzwischen entzogen. Grahofer habe hier wegen der am Tisch liegenden Vorwürfe keine andere Option gehabt, und daher die Verantwortung für das Projekt an Stadtamtsdirektor Rudolf Polt übergeben.

Amtsdirektor führt Verhandlungen mit Grundbesitzern

„Der Amtsdirektor führt jetzt die noch offenen Verhandlungen mit den Grundeigentümern wegen der Dienstbarkeitsverträge. Mein Ziel ist es, diese Verträge bis zur Entscheidung der Aufsichtsbehörde unter Dach und Fach zu haben, damit wir in Matzles keine Zeit bei der Umsetzung verlieren“, stellt Grahofer klar. „Die Matzleser sollen nicht dafür büßen müssen, dass bei der Ausschreibung etwas nicht rund gelaufen ist“, betont die Bürgermeisterin.

Litschauer: „Jeder kann Fehler machen"

Für Vizebürgermeister Martin Litschauer ist es jetzt auch das Wichtigste, dass das Projekt möglichst rasch umgesetzt werden kann. Dass er bei der Auftragsvergabe für die Ausschreibung einen Fehler gemacht habe, sei ihm zu keiner Zeit bewusst gewesen. „Es gibt immer wieder Möglichkeiten, Fehler zu machen, davor ist niemand gefeit. Wichtig ist es, daraus zu lernen, damit man es in Zukunft besser macht“, sagt Litschauer.

Das Wesentliche sei, dass jetzt ein Weg gefunden werde, um weitermachen zu können. In diesem Zusammenhang empfindet er auch den Schritt, die Verantwortung für die Abhandlung der offenen Punkte dem Stadtamtsdirektor zu übertragen, als richtig, ebenso die Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde. „Jede Meinung, die hilft, das Vorhaben voranzubringen, ist jetzt willkommen. Wenn es etwas zu klären gibt, dann bin ich der Letzte, der dagegen etwas hat“, stellt Litschauer klar.