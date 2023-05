Karl Nehammer pflanzte Bäume und besuchte Firma Test-Fuchs

Test-Fuchs beliefert Luftzeughersteller sowie Airlines und entwickelte den ersten emmissionsfreien und mobilen Wasserstoff-Generator seiner Leistungsklasse. Dieser stand beim Betriebsbesuch besonders im Fokus.

Nach einem zwischenzeitlichen Abstecher nach Bad Traunstein hieß es für den Bundeskanzler anpacken: in einem Waldstück in der Nähe von Waidhofen an der Thaya. Trotz strömenden Regen ließ es sich der Spitzenpolitiker nicht nehmen, selbst Hand anzulegen. Mit dem Erdbohrer bereitete er das Pflanzloch vor und setzte dann u.a. eine kleine Weißtanne, die „Bundeskanzlertanne“ - im Beisein des waldsetzen.jetzt-Teams und von Vertretern der lokalen Politik.

Nehammer fand dabei lobende Worte für die bewusstseinsbildende Initiative: „Ich gratuliere zu der ganzen Initiative. Es ist ein gutes Gefühl, einen Baum zu pflanzen und es ist deutlich langlebiger und nachhaltiger als vieles, was mir sonst im Leben widerfährt.“ Im Anschluss lud waldsetzen.jetzt zu Kaffee und Mehlspeise ins Gasthaus Pichler in Vitis. In entspannter Atmosphäre stand der Bundeskanzler den rund 90 Anwesenden für aktuelle Fragen zur Verfügung und diskutierte mit ihnen Themen rund um Preiserhöhungen, Landwirtschaft und Familienbetriebe sowie Arbeitskräftemangel.

„Durch die Zusammenarbeit von Waldbesitzern und waldfremden Personen werden Vorurteile überwunden und Verständnis sowie Empathie kommen auf. Und nebenbei entsteht ein Wald für die Zukunft“, erklärte Viktoria Hutter, Forstfachkraft und Organisatorin bei waldsetzen.jetzt die wichtige Funktion des Vereins. Mehr als 75.000 Bäume wurden in den knapp drei Jahren seit Gründung der Plattform gesetzt – ein Erfolg, der nur durch den Einsatz zahlreicher Freiwilliger möglich war. Rund 50 Unternehmen, je zehn Vereine und Schulen sowie engagierte Privatpersonen waren seit Projektstart an den Aktionstagen jeweils im Frühling und Herbst beteiligt.

