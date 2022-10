Bezirk Waidhofen: Keine absolute Mehrheit für Alexander Van der Bellen

Das endgültige Wahlergebnis der Bundespräsidentenwahl im Bezirk Waidhofen liegt vor: Der amtierende Präsident Alexander Van der Bellen holte zwar bei der Auszählung der Wahlkarten auf, schrammte aber mit 49,9 Prozent trotzdem knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Am Sonntagnachmittag, ohne Wahl karten-Ergebnisse, war der Abstand zur 50-Prozent-Hürde mit 48,9 Prozent noch deutlicher.

Foto: NÖN-Grafik Gastegger

Zweitbester Kandidat war Walter Rosenkranz (22,6%), alle anderen Kandidaten lagen unter der Zehn-Prozent-Marke. Das beste Ergebnis für Van der Bellen wurde in Ludweis-Aigen (57,7%) erzielt, am schlechtesten schnitt er in Dietmanns (41,14%) ab. Dort erzielte Walter Rosenkranz das für ihn beste Ergebnis des Bezirks Waidhofen (31,18%). Kautzen war mit 18,8% die schwächste Gemeinde für Rosenkranz. Tassilo Wallentin kam nur in Wald kirchen auf ein zweistelliges Ergebnis (12,2%), Gerald Grosz schnitt in Dietmanns (9,8%) am besten ab.

Erleichterung über klares Ergebnis

Für den Bezirksvorsitzenden der Grünen, Michael Litschauer, ist das Bezirks-Gesamtergebnis für Alexander Van der Bellen keineswegs eine Überraschung: „Dass Van der Bellen bei uns etwas unter dem Österreich-Durchschnitt liegt, ist historisch betrachtet nicht ungewöhnlich. Er lag auch bei der vorhergehenden Wahl etwas unter dem Durchschnitt“, zeigt sich Litschauer durchwegs zufrieden.

Vor allem, wenn man das eindeutige bundesweite Hochrechnungsergebnis betrachtet, gibt es für Litschauer keinen Grund, unzufrieden zu sein: „Wichtig ist, dass wir im ersten Wahlgang ein klares Ergebnis erzielt haben und es keine Stichwahl gibt.“ Angesichts der großen Zahl an Gegenkandidaten sei das Abschneiden Van der Bellens ein klares Signal dafür, dass er in der vergangenen Amtsperiode gute Arbeit geleistet habe.

„Das Ergebnis ist ein klarer Auftrag, den begonnenen Weg fortzusetzen“, ist Litschauer überzeugt.

Waldhäusl wäre für Abschaffung des Amtes

FPÖ-Landtagsabgeordneter Gottfried Waldhäusl ist vom Ergebnis der Bundespräsidentenwahl nicht überrascht: „Ich habe nichts anderes erwartet. Dass Walter Rosenkranz im Bezirk Waidhofen etwas besser abgeschnitten hat als landesweit, führe ich darauf zurück, dass wir hier noch vorzeigen, dass die bürgerliche Politik besser für das Land ist. Ich persönlich hätte gar keinen Kandidaten aufgestellt, da ich der Meinung bin, dass dieses Amt eingespart gehört. Doch in diesem Punkt habe ich mich in meiner Partei nicht durchsetzen können.“

Die Kosten, die ein Wahlkampf verursacht, sieht Waldhäusl als Geldverschwendung: „Das Geld, das für den Wahlkampf (von allen Parteien) ausgegeben worden ist, wäre in Zeiten der Teuerung besser für die Landsleute einzusetzen gewesen.“ Eine klare Aussage ist für Waldhäusl auch aus der Wahlbeteiligung zu lesen: „In Niederösterreich sind die Menschen noch etwas demokratiepflichtiger als anderswo. Die relativ geringe Wahlbeteiligung zeigt jedoch, dass es die Leute nicht interessiert, zur Wahl zu gehen, wenn sie nicht wissen, wie sie im nächsten Monat ihre Stromrechnung bezahlen sollen. Über dieses Wahlergebnis braucht sich keiner freuen, denn wir sind aktuell mit Problemen konfrontiert, die kein Bundespräsident lösen kann und wird.“

ÖVP und SPÖ hatten keine eigenen Kandidaten am Start. Überrascht ist man über das Wahlergebnis nicht. „Die Wahl ist klar ausgegangen, man muss Alexander Van der Bellen gratulieren. Bei den übrigen Kandidaten gab es einfach zu viele, die die freiheitliche Schiene bedient haben, die haben sich gegenseitig die Stimmen weggenommen, sodass keiner ernsthaft in Konkurrenz zu Van der Bellen trat“, fasst ÖVP-Bezirksparteiobmann Eduard Köck zusammen.

Auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Kopecek hatte mit keinem anderen Ergebnis gerechnet: „Ich habe mich im Vorfeld mit vielen Leuten unterhalten, wir waren alle der Ansicht, dass es eine knappe Geschichte werden wird. Das Ergebnis im Bezirk ist ja so, dass wir eine Stichwahl hätten, wenn ganz Österreich so gewählt hätte. Das zeigt, dass in der Waldviertler Bevölkerung ein gewisser Unmut über Van der Bellen da ist“, meint Kopecek: „Van der Bellen sollte der Regierung in gewissen Bereichen – Stichwort Teuerungen – auf die Zehen steigen.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.