ÖVP Vitis lud zum Gschnas: Beste Gruppen wurden prämiert

Wie Bürgermeisterin Anette Töpfl erklärte, werden die kostümierten Gruppen von einer Jury, bestehend aus "Auswärtigen" und Leuten, die öfter auf Maskenbällen unterwegs sind, beurteilt. Angesichts der Vielfalt und des Aufwandes, den die einzelnen Gruppen in ihren Verkleidungen steckten, war dies keine leichte Aufgabe.

Schließlich stand das Urteil der Jury fest: Sieger an diesem Abend war die Gruppe "Sonnwendfeier" aus Eulenbach, die sogar das Sonnwendfeuer samt Hexenverbrennung als Einlage zum Song "Ring of Fire" von Johnny Cash nachspielte. Platz zwei ging an die "Apfel-Rocker" aus Sparbach, Platz drei an die Pantomime-Gruppe aus Schacherdorf.

Für Unterhaltung auf der Tanzfläche sorgte die Band "Schickeria".