Pollmann in China: Meilensteine einer Erfolgsgeschichte

Chinesische und heimischen Gäste aus Wirtschaft und Politik nutzten die vom Karlsteiner Automobilzulieferer initiierte Plattform für einen grenzübergreifenden Austausch. „Eine so hochkarätige Delegation aus einem so fernen Land hat man nicht so oft zu Besuch“, betonte Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, während seiner Rede beim Business Talk. Denn neben heimischen Vertretern aus Wirtschaft und Politik, unter denen auch Bezirkshauptfrau Manuela Herzog war, fand sich am 15. Juni am Hauptsitz des internationalen Automobilzulieferers in Karlstein auch eine hochkarätige Delegation aus China ein. Diese setzte sich aus Jinlong Chen, dem Bürgermeister von Zhangpu und Xun Zhang, der Vizedirektorin des Wirtschaftsentwicklungsbüros Zhangpu sowie zwei Vertretern des Kunshan German Industrial Parks zusammen.

Dieser Industriepark, nicht weit von Shanghai entfernt, ist der Sitz von Pollmann China. „Pollmann hat das Potenzial dieser Region schon vor langer Zeit erkannt und ist nun seit mittlerweile über 17 Jahren mit seinem Standort Kunshan in der Jiangsu Province vertreten“, erklärt Pollmann-CEO Herbert Auer. Von den erreichten Erfolgen und Meilensteinen, aber auch von Hürden und Hindernissen während dieser 17 Jahre, berichtete Standortleiter Ewald Miksche, der per Videokonferenz aus China zugeschaltet wurde.

Produktion im rigorosen Lockdown aufrechterhalten

Der Umgang mit COVID-19 durfte dabei nicht unerwähnt bleiben und so erzählte Miksche, wie die Produktion trotz rigorosem Lockdown dank intelligenter Planung und hohem Mitarbeiterengagement permanent aufrechterhalten werden konnte. So war es notwendig, einen „closed loop“ mit Mitarbeitern, die im Betrieb schlafen und diesen nicht verlassen, einzurichten. Die Zusammenarbeit mit der Regionalregierung sei hier sehr engagiert und positiv abgelaufen, Pollmann habe auch als eine der ersten Firmen wieder zum „open loop“ übergehen dürfen.

Wirtschaftskammer-Vizepräsident Moser erinnerte sich an die Werkserweiterung 2019, bei der er selbst in Kunshan mit vor Ort war. Das damalige Setting verglich er mit einem „ORF-Ballroom“, darüber hinaus hatte er für Pollmann aber auch noch weitere lobende Worte im Gepäck: „Ein Wort ist ein Wort. Ein Handschlag gilt genauso wie ein notarieller Vertrag.“

Bevor der von Pollmann veranstaltete Business Talk bei Fingerfood und Getränken sowie Zeit zum Austauschen und Netzwerken sein Ende fand, zückten CEO Herbert Auer und Zhangpus Bürgermeister Jinlong Chen noch ihre Stifte. Unterzeichnet wurde eine ausführliche Kooperationsvereinbarung, die die langjährige internationale Zusammenarbeit bekräftigen und weiter intensivieren soll. Als weiteres Zeichen der Wertschätzung überreichte Auer seinem Ehrengast eine Auszeichnung als „Best International Government Partner“.