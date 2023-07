Beim Campingurlaub im Bezirk Waidhofen die Freiheit genießen

Idyllisch direkt am Fluss Thaya gelegen und trotzdem nur zehn Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, bietet der Campingplatz Thayapark in Waidhofen ideale Voraussetzungen für einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub. Ideal für alle, die ihren Aufenthalt zum Entschleunigen, Durchatmen und Kraft-Tanken nutzen möchten. Egal, ob man an den Sehenswürdigkeiten in der Umgebung interessiert ist oder mit dem Rad auf der beliebten „Thayarunde“ oder der „Kamp-Thaya-March-Radroute“ unterwegs sein möchte, das Angebot ist vielfältig. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sowie das Freizeitzentrum mit Freibad, Tennisplätzen und Sauna sind in 500m Entfernung zu finden.

Zur Ausstattung des Campingplatzes Thayapark gehören unter anderem eine große Spielwiese und ein Spielplatz für Kinder, ein Lagerfeuerplatz mit Grillholz, ein Aufenthaltsraum, Baby-Wickelraum, W-LAN, barrierefreie Sanitärräume, Einzelduschkabinen, Waschmaschine und Wäschetrockner sowie eine voll ausgestattete Gemeinschaftsküche.

Der Thayapark bietet Platz für 60 Stellplätze mit freier Wahl (einige Schattenplätze sind vorhanden) und ein eigenes Zeltareal. Für Dauercamper sind vier Plätze vorgesehen. Hunde sind an der Leine erlaubt. Der Campingplatz Thayapark befindet sich in der Badgasse 9, 3830 Waidhofen, und ist von 1. Mai bis 30. September geöffnet.

Der Campingplatz Thaya liegt auf einer Wiese zwischen dem Fluss Thaya und dem Sportplatz. Für angenehmen Schatten sorgen die Bäume entlang des Flusses. Haustiere sind erlaubt. Das Flussbad Thaya sowie das Ortszentrum mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind jeweils fünf Gehminuten entfernt.

Der Campingplatz verfügt über einen Aufenthaltsraum, Wasch- und Duschzellen sowie einen Stromanschluss. Nicht vorhanden sind Internet und W-LAN, Entsorgungsmöglichkeiten für Abwasser oder Chemietoilette, barrierefreie Sanitärräume, Baby-Wickelraum oder Wäschetrockner. Ein Sport- und Tennisplatz liegt in unmittelbarer Nähe, das Flussbad Thaya verfügt über einen Beachvolleyballplatz.

Der Campingplatz liegt in der Bahnhofstraße, 15 Stellplätze stehen zur Verfügung.