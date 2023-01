Dank an Waidhofner Essenszusteller

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Die Gemeinde Waidhofen-Land lud alle ehrenamtlichen Essen-auf-Rädern-Zusteller nach drei Jahren Corona-bedingter Pause zum Neujahrsempfang in das Restaurant Fit ein. Bürgermeister Christian Drucker sprach in seiner Rede von der Wichtigkeit „Essen auf Rädern“ für kranke und pflegebedürftige Menschen in der Gemeinde zu haben. Eine derartige Aktion kann nur funktionieren, wenn man ehrenamtliche Mitarbeiter hat, so der Bürgermeister weiter. Er bedankte sich bei jedem Essenszusteller persönlich.

Der Regionalleiter der Caritas, Erwin Silberbauer, brachte einen kurzen Leistungsbericht. In den letzten drei Jahren wurden insgesamt 12.236 Portionen ausgeliefert. Es war ihm ein großes Anliegen, auch im Namen der Essensbezieher allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die immer wieder Ihre Freizeit in den Dienst der guten Sache stellen, von ganzem Herzen „Danke“ zu sagen. Für die gute Zusammenarbeit erging ein weiterer Dank an die Gemeinde Waidhofen-Land und an die Betreuerinnen der Aktion Essen auf Rädern.

