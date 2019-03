Ein Ehrenring, den der vorgesehene Empfänger mittlerweile gar nicht mehr will, und eine Weitergabe von Inhalten aus der Gemeindevorstandssitzung sorgten am Donnerstag für heftige Diskussionen im Gemeinderat.

Zur Vorgeschichte: Die geschäftsführende Gemeinderätin Barbara Stohl (Unabhängige Dietmanns, vormals FPÖ) hatte schon 2013 einen Antrag gestellt, dem ehemaligen SPÖ-Bürgermeister Karl Brunner den Ehrenring der Marktgemeinde Dietmanns zu verleihen. Er erfüllte jedoch nicht die damals geltenden Richtlinien für die Verleihung dieser Auszeichnung, weshalb SPÖ und ÖVP den Antrag damals ablehnten.

Im Vorjahr wagte Stohl einen erneuten Versuch und stellte im Zuge der Verleihung des Ehrenringes an Franz Danninger für seine Verdienste als Obmann des Verschönerungsvereins einen Gegenantrag, dass sie dieser Verleihung nur zustimmen werde, wenn auch Brunner einen Ehrenring erhält. Bürgermeister Harald Hofbauer ließ sich auf diesen „Kuhhandel“, wie er Stohls Vorgehen damals bezeichnete, nicht ein. Aus Protest zogen die Unabhängigen anschließend aus dem Gemeinderat aus.

Stohl reichte nun eine Aufsichtsbeschwerde gegen Hofbauer ein, weil dieser – so ihre Darstellung, Anträge nicht zulasse und damit gegen die Gemeindeordnung verstoße. Dazu erschien auch ein Artikel in einer Gratiszeitung, in dem auch davon die Rede war, dass Brunner den Ehrenring gar nicht mehr wolle, sondern endlich wolle, dass Ruhe um seine Person einkehre. Es gibt dazu ein Schreiben von ihm, das in der Gemeindevorstandssitzung vorgelegt wurde.

„Amtsverschwiegenheit wurde verletzt“

„Hier wurde ganz klar die Amtsverschwiegenheit verletzt. Irgendjemand gab Inhalte aus der Vorstandssitzung an die Medien weiter“, warf Hofbauer Stohl vor. Die entgegnete: „Da musst du erst einmal beweisen, dass ich es war!“ Hofbauer hätte sich, so Stohl, den ganzen Ärger ersparen können, wenn ihm der ehemalige Bürgermeister seiner eigenen Partei den Ehrenring wert gewesen sei.

Stohl kritisierte auch die Protokollführung in den Gemeinderatssitzungen. Es werde weder ein reines Ergebnisprotokoll noch ein Wortprotokoll geführt, sondern eine Mischform, in der nicht alle Wortmeldungen enthalten seien. Aus diesem Grund stimmte ihre Fraktion (4 Mandatare) gegen das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung – jener, in der es wegen des Ehrenring-Antrags zum Auszug der Unabhängigen gekommen war.

Hofbauer stößt indes Stohls Vorgehen sauer auf: „Es geht hier nicht um mich oder die Frau Stohl, sondern darum, dass verdiente Gemeindebürger immer wieder auf diese negative Art und Weise ins Rampenlicht gestellt werden.“

Karl Brunner stellte auf NÖN-Nachfrage klar, dass ein Ehrenring nie ein Ziel für ihn gewesen wäre. „Ich finde es nicht gut, wenn andere Personen sich auf diese Weise zu profilieren versuchen“, kritisiert er Stohls Vorgehen. „Ich will diese Ehrung nicht, ich möchte einfach Ruhe haben“, betont Brunner.