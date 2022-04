Chirurgische Ambulanz: "Grundversorgung muss möglich sein"

Werbung

Patienten, die mit Schmerzen und Verletzungen einfach wieder weggeschickt oder an andere Spitäler verwiesen werden, weil sie außerhalb der eingeschränkten Öffnungszeiten der chirurgischen Ambulanz das Landesklinikum Waidhofen aufsuchen – in den vergangenen Wochen häuften sich Berichte von Betroffenen, denen dies widerfahren sein soll.

Konkret besteht dieses Problem seit der Einschränkung der Öffnungszeiten der chirurgischen Ambulanz auf Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, sowie der kompletten Schließung über das Wochenende. Dies ergab sich durch die Umstellung der Chirurgie am Landesklinikum Waidhofen auf einen tagesklinischen Betrieb.

Die Grünen warnten wie in der NÖN berichtet schon vor diesem Schritt vor einer Verschlechterung der Spitalsversorgung im Waldviertel – allein in der Chirurgie sollten laut dem regionalen Gesundheitsplan 2025 51 Betten eingespart werden. Kritik kam auch von der SPÖ und jüngst auch von der FPÖ durch Landesrat Gottfried Waldhäusl, der gegenüber der „Krone“ behauptete, dass die jetzt praktizierte Lösung so nicht ausgemacht gewesen sei.

„Eine solche Grundversorgung muss immer möglich sein“

Auch der Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) ist mit der derzeitigen Situation unzufrieden. Es könne nicht sein, dass Patienten nicht einmal von einem Arzt erstbegutachtet werden, wenn diese in der Nacht oder am Wochenende ins Spital kommen. Etwa, wenn man sich am Abend verletzt hat, der Hausarzt zu dieser Zeit nicht mehr im Dienst ist, und man nicht bis zum nächsten Tag warten will, sondern die Verletzung von einem Arzt angeschaut und erstversorgt haben möchte. „Eine solche Grundversorgung muss immer möglich sein“, fordert Ramharter. Die Verunsicherung in der Bevölkerung sei groß, es brauche eine Klarstellung, welche Leistungen in Waidhofen im Rahmen einer solchen Grundversorgung angeboten werden können.

„Mir ist es wichtig, alle an einem Tisch zu haben, das hat bisher nicht stattgefunden."

Aus diesem Grund will Ramharter zeitnah ein Gespräch mit allen Beteiligten führen. „Mir ist es wichtig, alle an einem Tisch zu haben, das hat bisher nicht stattgefunden. Es geht mir hier nicht nur um die Situation mit der Ambulanz, sondern auch um die Sicherstellung der notärztlichen Versorgung, die ja eng mit der Verfügbarkeit der Ärzte am Landesklinikum Waidhofen zusammenhängt. Für beide Themen muss es konkrete Lösungen geben“, stellt Ramharter klar.

Das Gespräch sei schon seit einiger Zeit geplant gewesen, musste aber aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben werden. Jetzt soll es in dem kommenden Tagen stattfinden. Seitens der Landesgesundheitsagentur wurde bei der Umstellung auf tagesklinischen Betrieb beteuert, dass die Notfallversorgung auch außerhalb der Ambulanzzeiten gesichert sei: "Die notfallmedizinische Versorgung am Standort Waidhofen ist durch permanent anwesende Fachärzte für Anästhesie und Intensivmedizin, bzw. Innere Medizin weiterhin gewährleistet. Die chirurgische Akutversorgung ist durch die Rufbereitschaft der Chirurgie Horn und bei Bedarf einer stationären Weiterbetreuung am Standort Horn gegeben", hieß es damals in einer Stellungnahme.

