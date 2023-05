Waidhofner McDonald's-Mitarbeiter als Müllsammler unterwegs

Um ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll und für verantwortungsvolles Recycling zu setzen, veranstaltete McDonald’s Österreich als Abschluss einer mehrwöchigen Bewusstseinskampagne am 6. Mai erstmals einen eigenen, österreichweiten McDonald’s Cleanup Day. Großen Einsatz zeigte dabei auch das Team rund um Franchisenehmerin Renate Marschalek vom McDonald’s Restaurant in Waidhofen, das Gäste, Partnerund Interessierte zum gemeinsamen Müllsammeln einlud.

„Wer richtig trennt, trägt nicht nur dazu bei, dass die Umwelt sauber gehalten wird, sondern auch, dass wertvolle Ressourcen recycelt werden können. Daher setzt McDonald’s Österreich nicht nur am Cleanup Day, sondern auch täglich in den Restaurants immer wieder Impulse und Initiativen, um unsere Gäste zu informieren und zu motivieren“, so die erfolgreiche Unternehmerin Marschalek, die auch Bürgermeister Josef Ramharter zur Aktion begrüßen konnte. Als Dankeschön lud McDonald’s alle Teilnehmer auf ein Klassiker-McMenü ein.

Bereits seit Mitte April rief McDonald’s Österreich unter dem Motto „Mach keinen Mist“ mit seiner bisher größten Anti-Littering-Kampagne seine Gäste auf Plakaten, online, im Print, auf Social Media sowie in TV und Radio humorvoll zu einer „sauberen Trennung“ auf.

Bis 2025 sollen nicht nur alle Verpackungen aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen stammen. Bereits jetzt wird in allen 200 McDonald‘s Restaurants in Österreich der Abfall gesammelt, getrennt und anschließend zu 90 % wiederverwertet. Dabei wird künftig das österreichische Sammel- und Verwertungsunternehmen Altstoff Recycling Austria (ARA) als Partnerunternehmen fungieren.

