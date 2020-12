Wie in allen Gemeinden werden auch in Gastern im Jahr 2021 die Ertragsanteile geringer ausfallen. Man rechnet mit 173.000 Euro weniger Ertragsanteilen als mittelfristig eingeplant waren, zusätzliche Kredite werden jedoch nicht notwendig sein, sagt Bürgermeister Roland Datler: „Aus heutiger Sicht steht keine andere Finanzierung im Raum, als ursprünglich angedacht war.“ Für die Gemeinde sei wichtig, dass bestehende Projekte wie Amtsgebäude, Hochwasserschutz und Siedlungsgebiet vorangebracht werden.

Amtsgebäude soll 2022 fertig sein

Die Fertigstellung des Amtsgebäudes ist für Sommer 2022 geplant. Für nächstes Jahr sind die Herstellung der Haustechnik, der Innenausbau und die Fertigstellung der Fassade vorgesehen. „Wenn nicht wieder etwas Gravierendes passiert, werden wir nächstes Jahr weit mit den Arbeiten fortschreiten“, meint der Bürgermeister. Im Voranschlag für 2021 sind dafür 1,27 Mio. Euro eingeplant.

„Der Siedlungsausbau ist auch eine Absicherung für die Gemeinde.“ Bürgermeister Roland Datler

Für das geplante Siedlungsgebiet im oberen Ortsteil von Gastern stehen 400.000 Euro bereit.

Neue Siedlung kommt

Derzeit finden finalisierende Gespräche mit den Grundstückseigentümern statt, der Grundankauf soll in einer der nächsten Sitzungen beschlossen werden, um schon nächstes Jahr die Bauplätze anbieten zu können.

„Grundsätzlich besteht eine Nachfrage an Bauplätzen, da das Projekt aber sehr großflächig ausgelegt ist, soll es auch eine Zukunftsabsicherung für die Gemeinde sein“, meint Datler.

130.000 Euro für Hochwasserschutz

Am Hochwasserschutz in Weißenbach wird weiter gebaut. Ein Rückhaltebecken ist kurz vor der Fertigstellung und ein weiteres wird begonnen. Ein Becken steht auch in Gastern an, das bereits bewilligt ist, jedoch fehlt noch die Förderzusage. Ohne Förderzusage aus der ländlichen Entwicklung werde es schwer zu realisieren sein, sagt Roland Datler. Für alle Projekte wären 130.000 Euro vorgesehen.

Auch Kanal und Wasser sind Thema

Auch einige kleinere Projekte sind für 2021 vorgesehen. Für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage beim Feuerwehr-Haus Gastern sind 10.000 Euro veranschlagt. Die Verlegung des Altstoffsammelzentrums und die Erschließung des Betriebsgebietes Richtung Kleinzwettl wurden aufgrund der Corona-Situation etwas aufgeschoben.

Für nächstes Jahr sind für Planungs- und eventuell erste Baukosten für die Herstellung der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung im Betriebsgebiet, sowie für Restkosten für die Leitungskataster in Kleinzwettl, Garolden und Ruders gesamt 80.400 eingeplant.

Für die vorbereitenden Arbeiten zur Verlegung des Altstoffsammelzentrums sind 3.000 Euro, für Straßen und Wegebau sowie die Güterwegerhaltung sind insgesamt 81.000 Euro im Budget 2021 veranschlagt.