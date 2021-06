Thomas Führer – der im Oktober 2020 an Corona erkrankt war – wollte bei seiner Corona-Schutzimpfung alles richtig machen: Er nahm einen extra für diese Personengruppe eingerichteten Impftermin wahr, ihm wurde zugesichert, dass bei Corona-Genesenen ein Stich reicht und dass diese Impfung als vollständig gilt – und steht nun mit einem Grünen Pass da, der ihn als teilgeimpft ausweist, gültig bis Ende August.

Nicht klar, ob Impfung im Ausland anerkannt wird

Ob seine einzelne Impfung im Ausland als vollständig anerkannt wird, ist eine offene Frage, und wenn er seinen Impfnachweis nach August für den Zutritt zu 3G-Bereichen nutzen will, muss er seinen Absonderungsbescheid zusätzlich mitführen, da die Impfung sonst nicht mehr gültig wäre. Eine Problematik, die potenziell mehr als 100.000 Menschen in Niederösterreich betreffen könnte, die nachweislich an Corona erkrankt waren und daher laut aktuellen Empfehlungen nur eine Covid-Schutzimpfung erhalten.

Regulären Impftermin abgesagt, Spezialtermin gewählt

„Ich habe mich gleich mit der ersten Möglichkeit zur Impfung angemeldet, um meine Bereitschaft zu dokumentieren. Als es so weit war, dass ich an die Reihe kam, habe ich mich ganz normal für eine reguläre Impfserie mit zwei Teilimpfungen angemeldet, weil damals noch keine Rede von nur einer Impfung für Genesene war“, erzählt Führer im NÖN-Gespräch.

Anfang Mai wäre sein erster Impftermin gewesen, den zweiten Stich hätte er Mitte Juni erhalten sollen. „Dann hieß es auf einmal, dass es acht Monate Sperrfrist für Genesene gibt und Leute von den Impfstraßen heimgeschickt werden, bei denen die Covid-Erkrankung noch nicht so lange her ist.“ Zwei Wochen später seien dann in Niederösterreich eigene Termine für Genesene geöffnet worden, die nur eine Impfung brauchen.

„Mir wurde versichert, dass die eine Impfung dann als zweite Impfung gelten wird. Darum haben ich, meine Frau und drei meiner Kinder, die ebenfalls im Oktober erkrankt waren, uns brav für diese Termine angemeldet“ sagt Führer.

Eintrag im E-Impfpass fehlte

Das erste Indiz, dass er kein „normaler Geimpfter“ sein könnte, folgte gleich nach dem Stich am 27. Mai im Horner Impfzentrum: „Von unseren Bekannten wusste ich, dass die Impfung normalerweise gleich in den E-Impfpass eingetragen wird. Als ich zu Hause nachgeschaut habe, war nichts vermerkt, ich hatte nur den Stempel im normalen Impfpass.“

Für Führer begann ein Telefon- und Mail-Marathon: „Ich habe bei Notruf NÖ angerufen, die sagten, das Rote Kreuz als durchführende Impfstelle sei zuständig, dort sagte man mir, ich soll mich an die Stadtgemeinde Horn wenden, die hat damit aber auch nichts zu tun. Nach fünf Mails und zwei Anrufen bei verschiedenen Stellen hatte ich es endlich erreicht, dass meine Impfung in den E-Impfpass eingetragen wird.“

Was gilt im Ausland?

Offen blieben aber Führers Fragen, wie es mit der Gültigkeit der einzelnen Impfung im Ausland aussieht, wo mitunter zwei Impfungen erforderlich sind, um als geimpft zu gelten.

„Wir bekommen im Grünen Pass kein Genesungszertifikat und kein Antikörpertestergebnis eingetragen, und die Impfung wird als erste von zwei notwendigen im Zertifikat geführt. Also sind wir im internationalen Grünen Pass der EU nur einmal geimpft mit allen Konsequenzen im Ausland!“ ärgert sich Führer.

Er fragte beim Sozialministerium nach, dort wurde ihm die automatische Ausstellung eines Genesungszertifikats im Laufe des Junis zugesichert und dass im digitalen Impfpass im Hintergrund eine Logik hinterlegt wird, welche entscheidet, unter welchen Rahmenbedingungen und wann eine Impfung als vollständig gilt. An den technischen und fachlichen Details werde jedoch noch gearbeitet.

Antikörpernachweis gilt nur in Österreich

Das war am 4. Juni. Eine Woche später war nichts dergleichen geschehen. Führer urgierte noch einmal, erwähnte, dass er am 12. Mai einen Antikörpertest mit Nachweis neutralisierender Antikörper gemacht habe, erhielt aber nur eine allgemeine Antwort mit Punkten, die ihm ohnehin bekannt waren, etwa, dass er in Österreich seinen Antikörpernachweis zusammen mit dem Impfnachweis vorzeigen könne und diese Kombination neun Monate lang gültig sei (der Antikörpernachweis allein gilt drei Monate).

„Aber was soll ich damit im Ausland?“ fragt sich Führer, der auch beruflich viel unterwegs ist und es ihm daher wichtig ist, auch im Ausland einen gültigen Nachweis seiner Impfung zu besitzen. Eine weitere Nachfrage brachte wieder nur weitgehend die gleiche Information zutage – mit dem Hinweis, dass in Österreich intensiv an der technischen Umsetzung gearbeitet und auf EU-Ebene eine möglichst einheitliche Lösung gefordert werde.

Frust: Kommunikationsstellen erkennen Problem nicht

Führer ist frustriert: „Ich kann doch nicht der Einzige sein, der in so einer Situation ist!“ Die Kommunikationsstellen seien nicht fähig, dieses Problem wirklich zu erkennen und zu lösen, es kämen nur Allgemeinplätze zurück – ein Eindruck, den der Mailverkehr, welcher der NÖN vorliegt, bestätigt.

Nach Führers Eindruck habe man sich mit dieser Problematik in den Wochen und Monaten der Diskussion um den Grünen Pass und seine Umsetzung einfach noch nicht ausreichend auseinandergesetzt.

„Einmal hatte ich an der Hotline eine freundliche Dame erwischt, und sie hat mir unverblümt gesagt: ‚Ja, das habe ich mich auch von Anfang an gefragt, wie man das mit den vor sechs Monaten Genesenen machen will. Jeder Wald- und Wiesen-Antigen-Test kommt in den Grünen Pass, aber ein validierter Antikörpertest aus einem zertifizierten Labor findet keine Berücksichtigung, dabei ist dieser Status doch das Wichtigste.“

Bund ist zuständig: Land forderte mehrfach Lösung

Die NÖN bat im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig um eine Stellungnahme. Dort verweist man auf den Bund als zuständige Stelle: „Die Vorgehensweise von NÖ, lediglich eine Impfung für genesene Personen anzubieten, entspricht den Vorgaben des nationalen Impfgremiums.

Für die Regelungen, wer auf welcher Ebene Zutritt mit dem Grünen Pass erhält und für die IT-Schnittstellen im Hintergrund ist ebenfalls der Bund verantwortlich. Die Thematik ist sowohl auf politischer Ebene als auch auf Beamtenebene bekannt und wurde bereits mehrfach angesprochen bzw. wurde gefordert, eine Lösung auf Bundesebene zu erzielen, die eine vollkommene Anerkennung im Grünen Pass beinhaltet und auch international anerkannt wird“, heißt es aus dem Büro von Königsberger-Ludwig.

Die NÖN ersuchte das Gesundheitsministerium um eine Stellungnahme, erhielt jedoch bis Redaktionsschluss keine Antwort.