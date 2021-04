Weiter im Sinken ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Bezirk Waidhofen: Die Sieben-Tages-Inzidenz, die sich in der Vorwoche um die 100er-Marke bewegte, lag am Montag „nur“ noch bei 85,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bzw. in absoluten Zahlen 22 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen.

Mit Stand Dienstag galten 38 Personen im Bezirk Waidhofen als aktiv erkrankt, 85 befanden sich in Quarantäne. Damit liegen beide Kennzahlen erstmals seit Wochen wieder im zweistelligen Bereich. „Ich hoffe, dass diese Entspannung anhält, bis wir eine ausreichende Durchimpfungsrate erzielt haben“, gibt sich Bezirkshauptmann Günter Stöger vorsichtig.

Weniger Fälle bedeuten weniger Arbeit bei Contact Tracing. Immerhin hat das geringere Infektionsgeschehen die Arbeitsbelastung durch das Contact Tracing an der Bezirkshauptmannschaft deutlich reduziert. „Wir versuchen schon seit Längerem, hauptsächlich mit dem dafür kurzfristig angestellten Personal auszukommen. Unsere regulären Mitarbeiter, in dem Fall die Juristen, brauchen wir dann nur zum Unterschreiben der Bescheide“, sagt Stöger. Für den Fall, dass zusätzliche Leute gebraucht werden, gibt es unter den regulären Mitarbeitern ein Dienstrad, nach dem Leute sich in Bereitschaft zur Mitarbeit beim Contact Tracing halten: „In der Praxis schaut das dann so aus, dass der Eingeteilte fragt, ob Hilfe gebraucht wird.“

Entspannung in Raabs. Aufatmen kann man auch in Raabs, das mit einem Spitzenwert von über 900 bei der Sieben-Tages-Inzidenz vor zwei Wochen zum Corona-Hotspot im Bezirk wurde.

„Mittlerweile ist die Inzidenz wieder auf unter 200 gefallen, wir haben gerade 15 aktive Fälle. Da wir schon bei über 30 waren, bedeutet das mehr als eine Halbierung der aktiven Corona-Fälle“, berichtet Bürgermeister Rudolf Mayer.

Bäckerei Schneider hat wieder geöffnet. Zwar seien über das Wochenende wieder ein paar neue Fälle hinzugekommen, aber die Lage habe sich im Allgemeinen beruhigt.

„Auch unsere Bäckerei, die wegen Corona-Infektionen geschlossen war, hat wieder geöffnet“, freut sich Mayer. „Wir sind alle wieder gesund, weder ich noch meine Mitarbeiter hatten einen schweren Verlauf“, erzählt Schneider.

Horn als einziger Waldviertler Bezirk mit steigenden Zahlen. Sorgen bereitet ihm lediglich ein wenig der Blick in den Nachbarbezirk Horn – dem einzigen Waldviertler Bezirk, in dem die Sieben-Tages-Inzidenz anstieg (von 158 auf 193). „Es soll in den Gemeinden Langau und Drosendorf Cluster geben. Anscheinend geht das Infektionsgeschehen ein wenig hin und her“, merkt Mayer an.

In den übrigen Waldviertler Bezirken ist die Sieben-Tages-Inzidenz deutlich gesunken: in Gmünd von 207 auf 101 und in Zwettl von 265 auf 116. Waidhofen liegt damit momentan mit 85,7 an der Spitze hinsichtlich der niedrigsten Inzidenz.