Deutlich entspannt hat sich die Corona-Lage im Bezirk Waidhofen im Laufe der vergangenen Woche.

Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz sank innerhalb von einer Woche von 232 auf 101 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, dies ist der niedrigste Wert im oberen Waldviertel. In absoluten Zahlen wurden 26 Neuinfektionen gezählt.

Lage in Raabs hat sich über das Wochenende beruhigt. Aktuell gelten im Bezirk Waidhofen 69 Personen als erkrankt, 145 befinden sich in Quarantäne. 31 der 69 aktiven Infektionen gehen auf die Stadtgemeinde Raabs zurück, die sich in der Vorwoche mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 900 zum Corona-Hotspot des Bezirks Waidhofen entwickelt hatte. Inzwischen hat sich aber auch dort die Lage zu beruhigen begonnen. „Über das Wochenende ist der Inzidenzwert auf 530 gefallen“, berichtet Bürgermeister Rudolf Mayer. „Die Zahl von 31 aktiven Fällen ist aber die höchste, die wir seit Beginn der Pandemie in Raabs hatten“, merkt Mayer an.

Immerhin habe das Bewusstwerden des hohen Infektionsgeschehens seiner Beobachtung nach dazu geführt, dass die Bürger sich etwas vorsichtiger verhalten und nach wie vor fleißig die Testangebote nutzen. „Wir hatten am Wochenende in unserer Teststraße über 200 Tests, an den beiden Wochentagen jeweils zwischen 150 und 200, dazu kommen dann noch die Testungen in der Apotheke. Ich würde schon sagen, dass das Angebot gut angenommen wird. Das ist es ja auch, was wir mit der Bezirkshauptmannschaft als Reaktion auf die hohen Zahlen besprochen haben – forcieren des Testens und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung“, fasst Mayer zusammen.

Fällt Inzidenz unter 400? Er hofft, dass im Laufe dieser Woche die Sieben-Tages-Inzidenz wieder unter 400 fällt – unter jenen Wert, ab dem Bezirke und Gemeinden zu Ausreisetests verpflichtet werden können – was aber angesichts des weitläufigen Gemeindegebiets mit vielen Güterwegen und Nebenstraßen wohl kaum kontrollierbar wäre.

Eine gute Nachricht gibt es für die Kunden der wegen Corona-Infektionen geschlossenen Böckerei Schneider am Hauptplatz: Sie wird am kommenden Montag wieder aufsperren.