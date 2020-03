Auch produzierende Betriebe stehen nun vor Herausforderungen – so auch die Käsemacher in Vitis.

„Wir haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Produktion aufrecht zu erhalten und unsere Mitarbeiter zu schützen. Die Büros laufen auf Notbetrieb, alle Angestellten, die nicht vor Ort sein müssen, wie die Bestellannahme und das Qualitätsmanagement, arbeiten von zu Hause im Homeoffice. In der Produktion haben wir Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie die Pausen gestaffelt, um zu vermeiden, dass zu viele Leute gleichzeitig an einem Ort zusammenkommen“, erläutert Geschäftsführerin Doris Ploner.

Zwei getrennte Schichten

Außerdem wurden Wege in der Produktion neu organisiert, um die Kontakte der Mitarbeiter untereinander zu minimieren, und ein Zwei-Schicht-Betrieb eingeführt, um die Zahl der gleichzeitig anwesenden Personen zu reduzieren. Die zwei Schichtgruppen begegnen sich nie.

„Wir hätten zwar vor Ostern sowieso eine zweite Schicht eingeführt, um das Auftragsvolumen abwickeln zu können, aber jetzt machen wir das eben aus einem anderen Grund“, sagt Ploner. Die Produktion aufrecht zu erhalten, sei auch für die zahlreichen Milchbauern wichtig, welche die Käsemacher beliefern.

„Bei ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben.“

Auch zusätzliche Hygienemaßnahmen – soweit sie nicht ohnehin schon aufgrund der Tätigkeit in der Lebensmittelproduktion gegolten haben – und die Sensibilisierung der Mitarbeiter stehen am Maßnahmenplan. Dazu gehört auch, bei den ersten Anzeichen einer Krankheit zu Hause zu bleiben: „Das war bei uns schon immer so üblich, in der Lebensmittelbranche muss man da einfach auf Nummer Sicher gehen. Viele Maßnahmen, die Unternehmen in anderen Branchen jetzt treffen, waren bei uns schon immer selbstverständlich, vor allem in der Produktion.“

Betrieb für externe Personen gesperrt

Weiters gilt eine Betriebssperre für externe Personen, der Lagerverkauf wurde eingestellt. „Wir merken bereits einen starken Umsatzeinbruch bei Bestellungen aus der Gastronomie. Die Supermarkt-Bestellungen laufen wie bisher oder sogar leicht besser, aber da wird man erst in ein paar Tagen sagen können, wie es sich wirklich entwickelt“, berichtet Ploner. Je nachdem, wie lange die von der Regierung verordneten Einschränkungen gelten, würde man als nächsten Schritt Überstunden und Alturlaube ab bauen.

Käsermacherwelt-Eröffnung wird verschoben

Während die Produktion weiterläuft, gibt es auf anderer Front trotzdem Einschränkungen.

Das Eröffnungsfest und der für 4. April geplante Saisonstart der Käsemacherwelt in Heidenreichstein wurden bis auf Weiteres verschoben.

„Essen müssen die Leute immer.“

Ploner ist zuversichtlich, die Corona-Krise meistern zu können: „Essen müssen die Leute immer, und ich hoffe, sie essen auch etwas anderes als Nudeln und Konserven.“