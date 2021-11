Waidhofen/Th.: TAM, Folk-Club & Stadtmuseum sagen Veranstaltungen ab

Erneut sind Veranstaltungsabsagen bekannt gegeben worden: Das Konzert mit der Gruppe "Nagerlsterz" wird am kommenden Samstag nicht im Theater an der Mauer (TAM) stattfinden, ebenso nicht der literarisch-musikalische Abend "Advent - alte Lieder und Neue Texte", der am 11. und 12. Dezember geplant gewesen wäre.

"Wir hätten es uns anders gewünscht, aber wir nehmen es, wie es ist", schreibt der Folk-Club in seinem Newsletter.

Nach einer "Nutzen-Risiko-Abwägung" werden die restlichen Events der Herbstsaison im "Igel" vorerst abgesagt. "Wir wollen der Entwicklung der Pandemie mit Bedacht entgegentreten und uns vermehrt auf die Planung der Frühjahrssaison sowie des Internationalen Musikfestes 2022 (1. bis 3. Juli) konzentrieren.

Das Weihnachtskonzert mit "Gaby Stattler & Band" findet ebenso nicht statt: Das Stadtmuseum hätte die Veranstaltung ursprünglich für den 27. November vorgesehen. Ein Museumsbesuch ist allerdings nach wie vor möglich.