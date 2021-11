Corona-Tests: "Habe noch nie erlebt, dass dermaßen viele empört sind"

Keine PCR-Gurgeltests beim Eurospar und Ergebnisse, die auf sich warten lassen: Für viele ist das mehr als unzufriedenstellend. Die Telefone laufen gerade in der Arbeiterkammer-Bezirksstelle heiß. „In den letzten 20 Jahren habe ich noch erlebt, dass so viele anrufen, die dermaßen empört sind“, schildert Leiter Christian Hemerka. „Wir verlangen, dass die Regierung die Tests auch bereitstellt und nicht nur fordert, dass die Dienstnehmer die Vorgaben einhalten.“

Hemerka: "Es gibt durchaus Druck von Arbeitgebern"

Betroffen sind viele, auch Schichtarbeiter in Industriebetrieben oder Nebenerwerbsbauern, die berufstätig sind. Eine Frage, die Hemerka zum Beispiel hört, ist: „Wie komme ich zu den Tests? Ich wohne in einer peripheren Lagen, ich komme nicht zu den üblichen Öffnungszeiten weg.“ Es gebe durchaus Druck von Arbeitgebern: „Anrufer erzählen, dass sie sonst unbezahlten Urlaub nehmen müssen.“

NÖN-Archiv

Hemerka sagt dazu: „Wir sind der Rechtsmeinung, dass ich ein Bemühen an den Tag zu legen habe, dass zeitgerecht das Testergebnis kommt. Wenn eine Firma sagt, sie kann die Tests innerhalb von 24 Stunden auswerten, kann man dem Dienstnehmer kein Verschulden anlasten.“ Er glaubt allerdings: „Leider wird’s so sein, dass das unter Umständen in der nächsten Zeit ausjudiziert werden muss.“

Corona: Wie die Lage derzeit im Bezirk ist

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt indes im Bezirk Waidhofen und liegt derzeit bei 1.406 pro 100.000 Einwohner (Stand: 12. November). „Die Lage ist sehr ernst, wir sind sicher eines der Bezirke mit der höchsten Anzahl an Neuerkrankungen. Das steigt weiterhin“, erklärt Bezirkshauptfrau Daniela Obleser. „Ich kann nur an das Verantwortungsbewusstsein appellieren, jeden einzelnen vermeidbaren Kontakt hintanzustellen und Menschenansammlungen zu vermeiden.“ 402 Neuerkrankte verzeichnete die Bezirkshauptmannschaft heute in der Mittagszeit.

Studio Gartler

Die Behörde hat alle Hände voll zu tun: „Sämtliche Mitarbeiter sind derzeit im Sanitätsstab eingesetzt, um den Arbeitsanfall bewältigen zu können, um acht Uhr spätestens beginnend – und open end“, schildert Obleser. Erfreulich ist für sie, dass die Impfquote „zwar in kleinen Schritten, aber doch nach oben wandert“. Der Anteil der vollimmunisierten Bewohner liegt im Bezirk bei derzeit 67 Prozent. „Wir haben auch die Rückmeldung von den Bürgermeistern, dass die Impfbusse dort, wo sie sind, angenommen werden.“

Die Ausreisekontrollen werden seit Sonntagmitternacht nicht mehr durchgeführt: „Wir haben die Verordnung außer Kraft gesetzt, weil die strengen Maßnahmen der Bundesregierung seit 8. November in Kraft sind“, erklärt die Bezirkshauptfrau. Zwei Tage lang setzte man auf diese Maßnahme, nachdem am 5. November die gemittelte Sieben-Tages-Inzidenz von 700 überschritten wurde.

Wo kann ich mich impfen oder testen lassen?