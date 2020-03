Der Umgang der Öffentlichkeit mit SARS-CoV-2, im Volksmund „das Coronavirus“, ist gespalten. Warnungen vor dem Virus und vor übertriebener Panik gehen oft Hand in Hand. Eine gewisse Ungewissheit könnte der Auslöser dafür sein. Zwar stimmt es, dass das aktuelle Coronavirus weniger aggressiv zu sein scheint als etwa SARS, allerdings hat die Medizin noch kein wirksames Gegenmittel in petto. Wie reagieren Schulen, Pflegezentren und das Rote Kreuz des Bezirks auf das neue Virus?

„Sowohl das Ministerium als auch die Bildungsdirektion haben Vorgaben an die Schulen geschickt, wie vorzugehen ist“, erklärt Roland Senk, Direktor des Gymnasiums Waidhofen. „Es gibt eine Liste von Krankheiten, die meldepflichtig sind, das neue Coronavirus gehört dazu. Jeder Verdachtsfall muss an die zuständige Gesundheitsbehörde – in unserem Fall die Bezirkshauptmannschaft – gemeldet werden“, erläutert er.

Derzeit seien viele Schüler wegen einer Erkältung zuhause, beobachtet Senk. Generell werde wegen des neuartigen Coronavirus vermehrt auf Hygienemaßnahmen geachtet, aber solange es keinen konkreten Anlass gebe, mache man sich keine unnötigen Sorgen. „Wir haben die Augen offen“, sagt der Gym-Direktor. „Und dass regelmäßiges Händewaschen wichtig ist, wissen wir alle.“ Die Bildungsdirektion NÖ steht in ständigem Kontakt mit den Behörden und dem Bildungsministerium, um Schulen laufend informieren zu können.

„Kein Grund zur Panik, wohl aber zur Vorsicht“

„Die Schulen werden darauf vorbereitet, wie im Fall des Falles zu reagieren ist“, erklärt Susanne Schiller, zuständig für die Kommunikation der Bildungsdirektion für NÖ. „Es besteht kein Grund zur Panik, sehr wohl aber zur Vorsicht.“

Das Pflege- und Betreuungszentrum Raabs lässt grundsätzlich Vorsicht walten, aus gutem Grund. „In unseren Häusern ist es so, dass wir sehr viel wert auf Hygiene legen, weil wir wissen, dass unsere Personengruppe, die bei uns lebt, eine Risikogruppe ist“, erklärt Direktorin Brigitte Grünsteidl. Das Team sei in enger Verbindung mit der Sanitätsdirektion und dem Landesklinikum. „Mitarbeiter werden informiert, was sind die Verdachtsfälle, auf Hygiene wird sowieso geachtet und wenn ein Fall auftreten würde, wissen wir auch, was zu tun ist“, führt sie aus.

„Wichtig ist jedenfalls, dass man keine Panik macht.“ Grünsteidl weiter: „Ich glaube, es ist einfach wichtig, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, ansonsten ist jeder schon ein Stück selber verantwortlich.“ Beim Roten Kreuz Waidhofen ist man auf Corona-Verdachtsfälle vorbereitet. Kommt es zu einem Transport von Corona-Verdachts-Patienten, gelten besondere Hygienemaßnahmen.

„Das Sanitätspersonal schützt sich mit Kitteln, Handschuhen und Masken. Die Waldviertler Patienten werden ins Landesklinikum St. Pölten gebracht“, erklärt Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Schierer. Ob ein Verdachtsfall vorliegt, würden die Einsatzkräfte im Regelfall bei der Alarmierung erfahren. Aber auch die Sanitäter selbst können Alarm schlagen, wenn sich bei der Anamnese von Patienten mit Atemwegsbeschwerden weitere Verdachtsmomente wie ein kürzlicher Aufenthalt in Gebieten mit Corona-Fällen ergeben.

„Wir haben unsere Leute darauf hingewiesen, genau nachzufragen“, sagt Schierer. Auch über Hygienemaßnahmen wurde aufgeklärt. Übrigens: Jene Gesichtsmasken, die etwa in Operationssälen zu finden sind, sind tatsächlich nicht hilfreich, wohl aber jene, die eng anliegen und einen Atemfilter haben.