Bezirk Waidhofen: Schulalltag läuft gut, trotz fehlender Tests

Beinahe ist das vierte Schulsemester mit Corona im Nacken geschlagen. Trotz Rekordzahlen bei den Neuinfektionen blieben die Schulen dieses Mal offen. Die NÖN hat nachgefragt, wie die Schulen nach fast zwei Jahren Erfahrung damit umgehen.

Der Direktor des Gymnasiums, Roland Senk. Foto: Archiv

„Zumindest im Moment bin ich sehr zufrieden“, erzählt Gym-Direktor Roland Senk. Sowohl Schüler als auch Lehrer seien bemüht, den Schulalltag so normal wie möglich zu gestalten. Quarantänefälle gäbe es nur vereinzelt. Die Motivation sei nach den Erfahrungen mit dem Distance Learning nun auch wieder deutlich höher. „Ich merke, dass der Präsenzunterricht den Schülern gut tut“, betont er.

„Freiwillige mündliche Matura ist der falsche Weg“

Daneben macht dieser Tage ein großes Thema die Runde, auch wenn es an den Waidhofner Schulen bisher keine lauten Stimmen gab. Österreichweit protestieren Schüler für eine mündliche Matura auf freiwilliger Basis. Roland Senk spricht sich allerdings klar gegen die Forderung aus: „Ich glaube, dass mündliche Kompetenzen enorm wichtig sind. Die mündliche Matura freiwillig zu machen, ist der vollkommen falsche Weg.“

Die Ängste vieler Schüler, dass man nach der langen Zeit im Distance Learning nicht gewappnet sei, hält er für unbegründet. „Durch die Verordnung wurde dafür gesorgt, dass die Themenbereiche um ein Drittel gekürzt werden können. Auch die Jahresnote wird miteinbezogen, es kann also eigentlich niemandem etwas passieren“, meint Senk.

Schulsprecherin Valentina Erla sieht eine mündliche Matura auf freiwilliger Basis dagegen positiver: „Wir merken schon Lerndefizite von der langen Zeit im Distance Learning, was auch für uns frustrierend ist. Wir müssen jetzt doch sehr viel Stoff nachholen. Ich würde es prinzipiell begrüßen, wenn die mündliche Matura freiwillig wird. Ich finde es aber gut, dass es jetzt zumindest Themenkürzungen gibt.“ Wirklich laute Stimmen oder gar Streiks hätte es bisher aber nicht gegeben.

Daneben bezeichnet die Schulsprecherin die aktuelle Situation aufgrund der hohen Infektionszahlen doch als beunruhigend. „Dank der Tests jede Woche bekommen wir aber ein gewisses Gefühl der Sicherheit“, erzählt sie. Dass trotzdem bei Corona-Bedenken die Möglichkeit besteht, freiwillig zu Hause zu bleiben, empfindet Valentina Erla ebenfalls als positiv.

Der Direktor der Handelsakademie, Rudolf Mayer. Foto: Archiv

Auch in der Handelsakademie wirft die Matura bereits ihre Schatten auf die Abschlussklassen. Für Direktor Rudolf Mayer ist die Rückkehr zur mündlichen Matura der richtige Schritt: „Ich glaube schon, dass die jetzt getroffene Regelung sinnvoll ist. Dass die oft rhetorisch nicht erprobten Schüler heuer die Chance auf eine normale Matura bekommen, ist eine gute Sache.“ Natürlich würde man in Anbetracht der Umstände auch den Anforderungen entgegenkommen. „Gerade bei der mündlichen Matura können die Prüfer noch mehr steuern, im Gegensatz zur standardisierten schriftlichen Matura“, erklärt der HAK-Direktor.

PCR-Tests machen aktuell die meisten Probleme

Aber abseits der Matura: Wie läuft der Unterricht aktuell? „Eigentlich recht normal. Die Unterrichtsbeteiligung ist beinahe wie immer, und das Recht, zu Hause zu bleiben, wird kaum in Anspruch genommen“, erzählt Mayer. Schwierigkeiten machen an der HAK und HAS (wie auch im Gymnasium) die PCR-Tests. „In der ersten Woche des neuen Jahres ging dies komplett daneben. Da kamen gar keine Ergebnisse an“, berichtet Mayer. Mittlerweile sei es besser geworden, doch behelfsmäßig müsse man wieder auf Antigen-Tests zurückgreifen.

HTL Karlstein-Direktor Wolfgang Hörmann. Foto: Foto Archiv

Von einem „Chaos um die Testungen“ spricht auch der Direktor der HTL Karlstein, Wolfgang Hörmann. „Ergebnisse kommen nicht oder zu spät und zudem wird auch das Testprogramm permanent geändert. Plötzlich gibt es entgegen den vorherigen Meldungen nur mehr einen PCR-Test pro Woche und auch noch an einem anderen Tag als vorgesehen. Würden wir in der Schule so arbeiten, stünden wir schon längst vor einem Richter“, meint Hörmann. Ansonsten zeigt er sich glücklich, dass der für die berufsbildende Schule so wichtige fachpraktische Unterricht relativ normal stattfinden kann. „Was uns fehlt, sind die Kontakte nach außen. Firmenexkursionen sind nicht möglich, ebensowenig Besucher in der Schule. Wir sind aber froh, dass wir zumindest Interessierten für nächstes Jahr einen Einblick geben dürfen.“

Über einen recht normalen Unterricht freut sich auch die Direktorin der Mittelschule Vitis, Gabriela Puhr: „Wir haben gerade etwas Lärm, weil die Schule renoviert wird. Die Kinder sind aber alle da und motiviert.“ Positive Fälle seien selten. „Wir sind so ein bisschen eine Insel der Seligen.“ Frustrierend sei nur die überall geltende Maskenpflicht, auch im Turnunterricht. „Das schmerzt am meisten. Mit der Maske muss man die Pulsfrequenz niedrig halten, kann also nicht viel machen. Alternativ weichen wir nach draußen aus, so weit es das Wetter erlaubt“, schildert die Direktorin. Mit Erwartungen für das kommende Semester will sich Puhr einbremsen. „Dass Schulveranstaltungen wieder möglich werden, würde ich mir aber schon wünschen.“

Ruhig ist die Lage auch in der Volksschule Groß Siegharts. „Wir versuchen, den Kindern ein so normales Schulleben wie möglich zu bieten“, erzählt Direktorin Heidemarie Kadernoschka. Nicht leicht sei natürlich für alle das ständige Tragen der Maske. „Ich selbst habe mittlerweile Beschwerden mit den Augen“, offenbart sie.

„Wir müssen das aber jetzt so hinnehmen. Es geht nicht anders. Die Kinder sind dabei ausgesprochen taff.“ Auch in der kalten Jahreszeit würde man viel nach draußen in den Schulgarten gehen. Am meisten leiden würde neben dem bereits erwähnte Turnunterricht auch das gemeinsam Singen, welches derzeit gar nicht möglich ist. Mit den wärmeren Temperaturen geht Kadernoschka aber doch wieder von Erleichterungen aus.

