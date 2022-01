Infektionen im Bezirk Waidhofen/Thaya steigen

Mit etwas Verzögerung gegenüber dem Österreich-Trend steigen nun auch im Bezirk Waidhofen die Corona-Infektionszahlen deutlich. Noch vor einer Woche lag die Sieben-Tages-Inzidenz unter der 500er-Marke. Zu Beginn dieser Woche stieg die Inzidenz auf 806,9 Fälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner (206 Fälle absolut).

Bis zum Wochenende wies der Bezirk Waidhofen noch die niedrigste Inzidenz Niederösterreichs auf. „Wir haben in den vergangenen Tagen deutliche Anstiege der täglichen Infektionszahlen beobachtet. Am Samstag waren es 27 Infektionen, am Sonntag 31 und am Montag 32. Ingsesamt haben wir mit Stand Montag 220 aktive Fälle im Bezirk“, fasst Bezirkshauptfrau Daniela Obleser zusammen.

Ob es sich bei diesen Infektionen um Omikron oder eine andere Variante handelt, werde mittlerweile nicht mehr erhoben, da die Virusvariante hinsichtlich der Quarantänemaßnahmen keinen Unterschied mehr mache. „Wir gehen davon aus, dass es sich um Omikron-Infektionen handelt“, stellt Obleser klar.

Viele Familiencluster, aber mildere Verläufe

Auffällig sei, dass es derzeit viele Familiencluster, verteilt über den ganzen Bezirk, gibt. Was sich auch zeigt ist, dass die Verläufe milder als mit der Delta-Variante sind. „Vor allem Dreifach-Geimpfte haben oft kaum oder gar keine Symptome. Daher ist es wichtig, sich vor Kontakt mit Risikopersonen zu testen, da man unbemerkt infiziert sein könnte“, appelliert die Bezirkshauptfrau an die Eigenverantwortung der Bürger, die nun verstärkt gefragt sei.

Die Bezirkshauptmannschaft ist täglich besetzt – auch an Wochenenden – um die Kontaktnachverfolgung abzuwickeln. „Am vergangenen Wochenende waren um die zehn Personen anwesend. Der Tag beginnt jeweils mit einer Lagebesprechung um 8.30 Uhr, dann dauert der Dienst so lange, bis alles abgearbeitet ist. Wir haben Leute, die fix zu Diensten eingeteilt sind, und weiteres Personal, das wir auf Abruf kurzfristig aktivieren können, falls es aufgund einer hohen Zahl an positiven Tests nötig ist“, erklärt Obleser.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren