Eigentlich hätte die gebürtige Waidhofnerin und ehemalige Raabserin Renate Kreuzwieser, die jetzt in Padua lebt, zu Ostern ins Waldviertel fahren wollen.

Doch ob jetzt angesichts der Erklärung ganz Italiens zur Sperrzone etwas daraus wird, steht in den Sternen. „Die Maßnahmen sind schon spürbar. Ich war gerade einkaufen, es wurden Absperrungen aufgestellt, damit die Leute einen Meter Abstand halten, manche laufen auch mit Schutzmasken herum. Bei lang haltbaren Waren wie Nudeln und Zwieback sowie Klopapier werden die Regale allmählich leer“, berichtet Kreuzwieser bei einem Telefonat mit der NÖN am Dienstagvormittag.

„Am Samstag war ich noch Pizza essen. Das war wahrscheinlich die letzte für ein paar Wochen.“ Renate Kreuzwieser über die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens

Die strengen Regeln hätten einschneidende Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben in Italien: „Man kann sich nicht mit Freunden treffen, Restaurants und Bars dürfen nur mehr bis 18 Uhr offen haben, Schwimmbäder, Bibliotheken und öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Die Straßen sind relativ leer, es herrscht nur wenig Verkehr“, schildert Kreuzwieser, die als Lehrerin arbeitet und jetzt in „Zwangsferien“ geschickt wurde.

Mann arbeitet per Homeoffice. Ihr Mann arbeitet seit letzter Woche zu Hause per Homeoffice, hat dafür sogar einen eigenen Vertrag vom Arbeitgeber erhalten. Die Leute seien angehalten, wenn irgend möglich von zu Hause aus zu Arbeiten, das Haus oder die Wohnung soll nur noch zum Lebensmitteleinkauf und dringende berufliche Notwendigkeit verlassen werden. Die Akzeptanz für die einschneidenden Maßnahmen der italienischen Regierung sieht Kreuzwieser zweigeteilt: „Die Älteren haben eher Angst und Verständnis dafür, die Jüngeren weniger.“ Sie selbst achtet auf die Einhaltung der Hygieneratschläge, wäscht sich öfter und gründlicher die Hände und hat stets eine Flasche mit Desinfektionsmittel bei sich.

Keine Angst, aber vorsichtig. Maske trägt sie keine: „Die normalen Masken nützen eh nichts, und die wirklich geeigneten bekommt man ohnehin nicht. Ich fürchte mich nicht, bin aber vorsichtig.“ Momentan gelte es, sich mit den massiven Einschränkungen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens zu arrangieren. „Wir hätten in den kommenden Wochen einiges geplant gehabt, was wir jetzt alles absagen können. Wir wissen auch nicht, ob wie zu Ostern wie geplant ins Waldviertel fahren können. Am Samstag war ich noch Pizza essen, das war wohl die letzte für ein paar Wochen“, sagt Kreuzwieser.