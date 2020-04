Das PBZ Waidhofen ist damit eines von acht Schwerpunkthäusern in Niederösterreich, in denen Vorkehrungen zur Unterbringung von leichten Corona-Fällen getroffen wurden. „Wenn Bewohner in anderen Pflege- und Betreuungszentren im Waldviertel positiv getestet werden, und aufgrund eines leichten Krankheitsverlaufs nicht ins Spital müssen, kommen sie nach Waidhofen, wo sie so lange bleiben, bis die Testungen wieder negativ sind. Es geht dabei nur um PBZ-Bewohner, keinesfalls um Erkrankte von außerhalb eines Pflege- und Betreuungszentrums“, stellt der Leiter des PBZ Waidhofen, Rainer Hirschmann, klar.

Zwettler Infizierte bleiben in Zwettl

Auch das Gerücht, dass die in der Vorwoche positiv auf Corona getesteten Zwettler Heimbewohner nach Waidhofen verlegt werden sollen, kann Hirschmann entkräftigen: „Das ist ein Unsinn, die Zwettler Infizierten bleiben vor Ort in Isolation, dafür wurden vorübergehend gesunde Bewohner nach Tulln verlegt, um Platz zu schaffen.“

In Waidhofen wurde ein Wohnbereich im Ergeschoss geräumt, um Platz für Corona-Infizierte zu schaffen. Die dort untergebrachten Bewohner wurden in andere Zimmer verlegt und beispielsweise Einzelzimmer vorübergehend zu Zweitbettzimmern umfunktioniert. „Das alles geschah selbstverständlich in Absprache mit den Bewohnern und den Angehörigen“, betont Hirschmann. Das PBZ Waidhofen sei aufgrund seines hohen Personalstandes, bedingt durch die Schwerpunktsetzung auf die Langzeitpflege, gut für diese Herausforderung gerüstet.

Mitarbeiter und Bereich völlig abgetrennt

Für den „Corona-Trakt“ wird eine beschränkte Zahl an Mitarbeitern abgestellt, die keinen Kontakt mehr zu den übrigen Mitarbeitern und Bewohnern mehr haben, um eine Übertragung des Coronavirus auf diesen Weg auszuschließen. Der gesamte Bereich ist vom Rest des Hauses getrennt.

Seit heute Samstag ist man im PBZ Waidhofen bereit, um positiv getestete PBZ-Bewohner aus dem Waldviertel aufzunehmen. Noch ist die Abteilung leer. „Ich rechne nicht damit, dass am Montag alle Zimmer voll sind, es wird eher Stück um Stück passieren“, meint Hirschmann. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Im März sei das zugrundeliegende Konzept erarbeitet worden. „In einer Situation wie dieser gibt es keine zur 100 Prozent beste Lösung. Wichtig ist, dass man vorbereitet ist. Wir haben uns dazu entschieden, zu agieren und nicht nur zu reagieren“, hebt Hirschmann hervor.