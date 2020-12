Sozialarbeiterin: „Nachbetreuung ist Herausforderung“ .

Wie sehr prägt das Coronavirus die Arbeit am Landesklinikum Waidhofen? – Die NÖN-Miniserie mit sieben Beschäftigten, die von ihrem neuen Alltag und ihren neuen Herausforderungen berichten. Heute: Katharina Fuchs, Sozialarbeiterin am Waldviertler Zentrum für seelische Gesundheit sowie an der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.