Die Versorgung der Patienten und Mitarbeiter ist immer ein Thema, ob jetzt eine Pandemie ist oder nicht, wir sind immer für sie da. Die Hygienemaßnahmen haben sich massiv verschärft. Die Maskenpflicht müssen wir auch in der Küche einhalten. Durch das Tragen der Maske ist vieles zeitaufwändiger, z.B. das Abschmecken der Speisen. Einzelne Arbeitsschritte werden langsamer, da sonst der nötige Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Die gesamte Mannschaft wurde in zwei Gruppen geteilt. Sollte eine Gruppe aufgrund eines positiv getesteten Mitarbeiters ausfallen, kann die andere Gruppe einspringen. Die Gruppen treffen einander nicht. Dies war in all den Jahren noch nie der Fall.

Familie und Beruf lassen sich gut vereinbaren, da wir in unserer Sparte einen langfristigen Dienstplan haben. Jedoch müssen wir durch diverse Krankenstände kurzfristig Dienste ersetzen. Das spontane Einspringen ist eine große Herausforderung für die Familie. Dank der guten Zusammenarbeit der Kollegenschaft funktioniert dies einwandfrei. Ein wichtiger Faktor ist, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren und mit einem Lächeln in die Zukunft zu blicken.

Bevor wir an unsere Grenzen gelangen, sprechen wir ausführlich mit unseren Kolleginnen und Kollegen.Das Covid-Infektionsrisiko besteht nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im täglichen Leben. Deshalb ist der respektvolle Umgang und die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen umso wichtiger.