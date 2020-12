Die positiven Ergebnisse verteilen sich folgendermaßen: vier in Waidhofen, eines in Karlstein, zwei in Pfaffenschlag, eines in Vitis und eines in Windigsteig. Die Positivitätsrate liegt mit 0,125% unter dem NÖ-Durchschnitt (0,15%). Insgesamt nahmen knapp 25 Prozent der Einwohner im Bezirk Waidhofen an des Tests teil.

Ein Lokalaugenschein der NÖN an mehreren Testorten im Bezirk zeigte ein recht einheitliches Bild: Lange Warteschlangen gab es nicht, und der Ablauf machte einen wohlorganisierten Eindruck. Verantwortlich für die Organisation waren die Gemeinden, die für die Abwicklung auf freiwillige Helfer von Rotem Kreuz, Feuerwehren, Vereinen und auch Gemeindebedienstete und Mandatare zurückgreifen.

So durfte man sich nicht wundern, wenn man beispielsweise in Waidhofen Stadtamtsdirektor Rudolf Polt oder Vizebürgermeister Martin Litschauer bei der Erfassung der Testergebnisse antraf. 68 Freiwillige waren in der Bezirkshauptstadt an sechs Teststraßen im Einsatz, aufgeteilt auf verschiedenen Teams.

In Groß Siegharts setzte man vor allem auf die Mandatare und Gemeindebedienstete, von denen sich viele bereiterklärten, bei der Administration mitzuhelfen. „Wir haben hier immer sieben Leute in je vier Schichten eingeteilt, dazu kamen dann noch drei Ärzte und sieben Rotkreuz-Sanitäter für die Probennahme“, schildert Amtsleiter Jochen Strnad das Konzept.

Da die Probennehmer in ihren Schutzanzügen eine sehr schweißtreibende Arbeit leisten müssen, waren hier nach zwei Stunden jeweils Wechsel vorgesehen.

In Raabs zeigte sich Bürgermeister Rudolf Mayer auch sehr zufrieden mit dem Einsatz seiner Helfer: „Wir haben Feuerwehrleute, Mitglieder des Jugendvereins und der Landjugend und Gemeindebedienstete im Einsatz. Dazu noch Leute vom Roten Kreuz. Auf unsere Freiwilligen können wir uns verlassen“, hob Mayer hervor. In Raabs hatte man die Termine nach Ortschaften geblockt vergeben, alle 30 Minuten merkte man eine kurze Spitze im Personenaufkommen, doch länger als ein paar Minuten musste auch da keiner warten.

Personen mit einem positiven Testergebnis beim Schnelltest werden jetzt noch mit dem genaueren PCR-Test nachgetestet, ein endgültiges Ergebnis sollte im Laufe des Montags vorliegen.