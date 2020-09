Neben bestehenden Covid-Abteilungen in Melk und Lilienfeld kommen in Niederösterreich an drei weitere Kliniken Covid-Stationen hinzu: Neunkirchen, Stockerau und Waidhofen. Im Unterschied zur ersten Corona-Welle im Frühjahr gibt es diesmal keine reinen „Covid-Kliniken“, die hauptsächlich die medizinische und pflegerische Betreuung von Covid-Patienten wahrnehmen. Durch diese Vorgehensweise soll die Behandlung der übrigen, nicht von Covid betroffenen Patienten normal weiterlaufen.

„Mit dieser Vorgehensweise kann der Versorgungsauftrag in Niederösterreich sicher gestellt werden“, ist Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) überzeugt. Er sieht das Land gut auf die aktuelle Situation mit steigenden Infektions- und Patientenzahlen vorbereitet, und appelliert zur Einhaltung der Maßnahmen wie Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes: „„Denn nicht jeder Infizierte hat Symptome oder muss in Spitalsbehandlung, aber jeder kann ältere und schwächere Menschen anstecken.“