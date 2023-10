35 Jahre als Unternehmerin: Ehrung für Angelina Nigischer-Traxler

Viele Tränen der Rührung und Dankbarkeit flossen am Montag Abend bei Angelina Nigischer-Traxler. Sie erhielt für 35 Jahre Unternehmertum Dank und Anerkennung von der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgesprochen.

Bevor Angelina ihr Papier-, Büro und Spielwarengeschäft in Raabs eröffnete war sie in einem Papier- und Spielwarengeschäft in Groß-Siegharts angestellt. Ihre unternehmerische Tätigkeit begann sie 1988. Zwischen 1989 und 2004 führte sie zusätzlich, das von ihr übernommene Geschäft in Groß-Siegharts weiter. Als Betreiberin des Teich-Cafés am Schönfelder Teich war sie einige Jahre auch gastronomisch aktiv.

„Ein fast österreichweit bekanntes Original“

Nachbar und Freund Ernst Pollak initiierte die Ehrung und hielt die Laudatio. Er strich den besonderen Stellenwert von Angelina in Raabs hervor, dies würde auch die vollständige Anwesenheit aller geladenen Gäste beweisen. Bürgermeister Franz Fischer bezeichnete sie als ein Original, das man fast österreichweit kennt. Große Menschlichkeit, Authentizität, Ehrlichkeit und Offenheit würden sie auszeichnen. Sie habe viele Stunden in ihr Geschäft investiert und stets mit viel Herzblut gearbeitet. Er forderte die Bewohner auf regional einzukaufen um die heimischen Betriebe zu unterstützen. Fischer überreichte abschließend ein Wachssiegel der Gemeinde.

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Weiß war es ein Anliegen zu der Ehrung zu kommen, denn Menschen, die bereit wären mehr zu leisten müssten auch gewürdigt werden. Bundesrätin Viktoria Hutter bewunderte die langjährige selbstständige Tätigkeit und den Schritt dazu als Frau damals gewagt zu haben. Bezirkshauptfrau Daniela Herzog war der Meinung, dieses Jubiläum gehöre zurecht gefeiert. Sie bewundere das Durchhaltevermögen in einer Branche, die viel Konkurrenz im Internet und durch große Handelsketten habe.

Reinhart Blumberger überreichte in Vertretung von WK-Bezirksobfrau Marlene Böhm-Lauter eine Urkunde und bedankte sich bei Angelina für ihr großes Engagement. Er wünsche sich für die Herausforderungen in der nächsten Zeit mehr Miteinander zwischen Betrieben, Mitarbeitern und Politik.

Sichtlich gerührt bedankte sich Angelina bei den Festrednern, den treuen Kunden und ihrer Familie. Ihr Mann und ihre Kinder hätten sie oft entbehren müssen. Besonders dankbar sei sie ihrem Mann, der ihr für ihre Leidenschaft, der Schauspielerei, viel Freiraum gegeben habe. Dieser wolle sie nun vermehrt nachgehen.