Zum Schulschluss wurde Direktorin Aloisia Mlejnek in Vitis in die Pension verabschiedet.

Birgit Dosso von der Schulaufsicht bedankte sich mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde von der Bildungsdirektion Niederösterreich für das vorbildliche Wirken in der aktiven Unterrichtstätigkeit. Bürgermeisterin Anette Töpfl würdigte die gute Zusammenarbeit und wünscht ihr seitens der Schulgemeinde alles Gute und Gesundheit für den Ruhestand. Die Kollegen der NMS Vitis verabschiedeten sich mit einem selbstgedichteten Lied und überreichten unter anderem einen Erste Hilfe-Koffer für Rentnerinnen. Auch der Elternverein unter Werner Mürwald bedankte sich bei der Generalversammlung für die gute Zusammenarbeit.

Aloisia Mlejnek besuchte die Volksschule und Hauptschule in Vitis, maturierte an der Handelsakademie Waidhofen und absolvierte die Pädagogische Akademie in Krems, wo sie auch die Lehramtsprüfung für Volksschulen ablegte. Berufsbegleitend machte sie die Lehramtsprüfung für Hauptschulen in den Fächern Mathematik, Kurzschrift, Bewegung und Sport und einige Jahre später in Informatik.

Aloisia Mlejnek unterrichtete von 1977 bis 2010 an der Hauptschule Vitis. In dieser Zeit nahm sie mit ihren Schülern an vielen sportlichen Bewerben teil. 2010 bewarb sich Aloisia Mlejnek um die Leiterstelle der Hauptschule Groß-Siegharts, wo sie 2012 die Neue Mittelschule einführte und die 40-Jahrfeier organisierte. Nach dem Unglück des Direktors Josef Hauer übernahm sie 2016 auch die Leitung der NMS Vitis und pendelte somit zwischen beiden Schulstandorten hin und her.

Mit dem Kollegium der NMS Vitis erarbeitete sie die neuen Schwerpunkte „Wirtschaft und Medien“. Sie pflegte die Kooperation mit der Wirtschaft, der Musikschule Vitis und der HAK Waidhofen.

Im Jugendrotkreuz ist sie als Bezirksleiterin tätig und kümmert sich um finanzielle Unterstützung für Schüler bei Schulveranstaltungen.

Aloisia Mlejnek war stets bestrebt um ein gutes Arbeitsklima im Konferenzzimmer, in den Klassen, mit den Schülervertretern, mit den Schulwarten und den Elternvertretern, denn sie ist der Meinung, nur bei einem positiven Arbeitsklima kann gute Arbeit geleistet werden.