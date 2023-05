Familie Rabl spendet 10.000 Tees an das Rote Kreuz Waidhofen

Es geschah im August des Vorjahres: Ein Paneel zerschnitt bei Arbeiten am neuen Kühllager Marcel Rabls rechte Hand. Sein Vater Robert Rabl rief den Rettungsnotruf 144. Beim Eintreffen der RTW-Mannschaft lag Marcel im Vorhaus, litt unter starken Schmerzen und Blutverlust.

Ein Notarzt musste hinzugezogen werden, um eine Schmerztherapie einzuleiten. Marcel wurde in Landesklinikum Horn gebracht und dort operiert. Die Rettungskette funktionierte reibungslos, nicht zuletzt dank der beiden Sanitäter Moritz Gudenus und Daniel Rosenkranz, die als Erste am Einsatzort eintrafen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen freiwillig dazu bereiterklären, im Rettungsdienst anderen Menschen in Not zu helfen. Darum ist es mir ein großes Anliegen, Danke zu sagen“, betont Robert Rabl.

Der bekannte Produzent von Aronia-Spezialitäten spendete schon in der vergangenen Jahren stets für das Volksfest des Roten Kreuzes Waidhofen. Nachdem das Fest heuer nun nach drei Jahren Corona-Pause wieder stattfindet, entschloss sich Rabl, über 10.000 Säckchen Aronia-Tee zu spenden - einen ganzen Kofferraum voller Teepackungen.

Was mit den Tees im Detail geschehen soll, darüber berät man sich derzeit noch beim Roten Kreuz. Denkbar ist, einen Teil der Tees bei der Tombola am Volksfest, das in der kommenden Woche vom 7. bis 10. Juni stattfindet, zu verlosen. Auch ein Ausschenken des Tees am Seniorentreffen beim Volksfest ist im Gespräch.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.