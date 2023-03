Danksagungen Landesklinikum Waidhofen ehrt Dienstjubilare und Pensionisten

Ehrung für Jubilare und Pensionisten: Betriebsrätin Sonja Redl, Margit Jetschko, Melitta Lauscher, Leopoldine Pany, Primar Hermann Reiter, Dora Findeis, Paula Bauer, Franz Reif, Bethina Markl, Gertrude Gruber, Gabriele Bauer, Sylvia Friedl, Christa Scharf, Renate Bittner, Waltraud Hetzendorfer, Brigitte Friedrich, Brigitte Brunner, Pflegedirektor Andreas Lausch, Monika Ramharter, Maria Exl, PrimarAndreas Kretschmer, der kaufmännsiche Direktor Franz Huber, Monika Oberbauer, Edith Schubert, Rudolf Dangl, Andreas Reifschneider (Geschäftsführer Gesundheit Waldviertel GmbH) , die kaufmännsiche Standortleiterin Sonja Schindler und Gerhard Pöltner am Bild. Foto: Landesklinikum Waidhofen

I nfolge der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Aussetzung großer Feierlichkeiten konnten auch Danksagungen an Mitarbeiter des Landesklinikums Waidhofen/Thaya in den vergangenen drei Jahren nicht stattfinden. Nun wurden im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins in der Skihütte Ulrichschlag langjährige Mitarbeiter geehrt und die Pensionisten der vergangenen drei Jahre verabschiedet.