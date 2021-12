Waidhofen/Thaya: Keine regionale Bank

Fünf Darlehen nimmt die Stadtgemeinde auf, um Straßenbau-Vorhaben, die Wasser- sowie Abwasserversorgung in Matzles, die Drehleiter und die Abwasserbeseitigungspläne in Waidhofen finanzieren zu können. Welche Bank für die Finanzierung von insgesamt 6,5 Millionen Euro beauftragt wird, ist für jedes Projekt in einem Ausschreibungsverfahren eruiert worden. Der Bestbieter wird also beauftragt, dies war in allen fünf Fällen die Bawag/P.S.K.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan erkundigte sich, ob nicht doch eine regionale Bank zum Zug kommen könnte. Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) erklärt, dass die Ausschreibungsvorgaben vor Angebotseröffnung klar formuliert seien – und sich auch die Gemeinde danach zu richten habe. „Wir können nicht frei entscheiden, letztendlich geht es um das Spargebot von Steuergeldern.“ Amtsleiter Rudolf Polt ergänzt: „Die Grundsätze der Gleichbehandlung sind einzuhalten. Die Parameter wurden fixiert, deshalb sind sie auch einzuhalten.“ Der Beschluss fiel schließlich einstimmig.