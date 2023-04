Radtourismus im Bezirk Waidhofen ist im Aufschwung

Die Radkarte ist mit Top-Angeboten zu Nächtigungsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, genauen Angaben zur Strecke und verschiedensten Anreisemöglichkeiten versehen. Der Trend zum Rad wurde in den Tourismusbüros des Waldviertels schon seit einigen Jahren wahrgenommen und Angebote entsprechend ausgearbeitet.

Wilhelm-Christian Erasmus, Tourismusverantwortlicher des Vereins Zukunftsraum Thayaland, berichtet stolz: „In diesem Jahr wurden zwei Streckenabschnitte der Thaya-Runde in die Liste ,Radeln für Kids‘ aufgenommen. Die ,VickyWaThaWa‘ Strecke verläuft auf der ehemaligen Bahntrasse von Waidhofen nach Waldkirchen und bietet auf den 23 Kilometern eine Vielzahl an Attraktionen, wie z.B. Floßfahren auf der Thaya, Bootfahren im Haidl-Keller, eine BMX-Bahn oder die Schmetterlinge im Naturpark Dobersberg.“

Floßfahrt bei Thaya mit dem Floß "Titanic". Foto: Matthias Ledwinka

Die „Bertha Beerenbahn“ erstreckt sich von Groß-Siegharts bis Raabs und wird ebenfalls über eine ehemalige Bahntrasse geführt. Auf der zwölf Kilometer langen Strecke kann man Kanus ausleihen, ein lebendes Textilmuseum und Schloss Raabs besichtigen oder sich im Waldbad Groß-Siegharts erfrischen. Die zweisprachige Routenführung auf der Thayarunde werde extrem positiv von den tschechischen Gästen aufgenommen.

Zu den Zukunftsplänen hält Erasmus fest: „Am 20. Mai wird in Windigsteig die längste Eisenbahnkreuzung mit Rad- und Fußgängerbenützung in Niederösterreich eröffnet. Dadurch gelangen die Radfahrer auch in das Ortszentrum von Windigsteig. Ein weiterer Punkt ist ein kostenloser Radverleih für Klimaticket-Besitzer. Das wird derzeit mit dem Land Niederösterreich verhandelt. Weiters wollen wir mehrere Versorgungsstationen auf der Thayarunde errichten und Attraktionen ergänzen. In Waldkirchen beispielsweise können dadurch die Radfahrer auf regionale Produkte zurückgreifen und sich stärken.“

Raabs profitiert stark vom Radtourismus

„Raabs liegt direkt an der Thayarunde, und wir bemerken eine starke Zunahme des Radtourismus“, weiß Vizebürgermeisterin Margit Auer zu berichten. „Vor allem der Tagestourismus ist extrem stark gestiegen. Viele Radfahrer aus der Region fahren die Thayarunde, den Ruinenweg oder die Kräuterrunde. Das Angebot ist vielfältig und wurde von der Gemeinde auch durch kleinere Radrouten zur Erkundung der Gemeinde erweitert. Autobusse mit Radanhänger zeigen, dass es vermehrt auch größere Gruppen auf unsere Radrouten zieht.“

Der Verein Zukunftsraum Thayaland hat Richtlinien zur Qualifizierung von radfreundlichen Betrieben erarbeitet. Wesentlich sind beispielsweise die Verfügbarkeit von Leihrädern und Ladestationen sowie Serviceleistungen. „Viele Raabser Betriebe - vor allem Gastronomie und Hotellerie - haben diese Qualifizierung bereits erlangt“, berichtet Auer. „Die Gemeinde selbst bietet ebenfalls Leihräder an. Abstellplätze sind in Raabs derzeit ausreichend vorhanden, auch Ladestationen für die immer beliebter werdenden E-Bikes gibt es bei der Raiffeisenkasse und an der Stadtmauer“, ergänzt Auer.

Neues Motel für Radfahrer in Waidhofen

Auch in der Bezirkshauptstadt Waidhofen sind die Auswirkungen des Radtourismus spürbar. „Das ist mittlerweile ein Impuls für alle Wirtschaftssektoren. Mittel- und unmittelbar profitieren alle Sektoren im Waldviertel, überdurchschnittlich viele Teilzeitstellen haben sich in den letzten Jahren entwickelt“, berichtet der zuständige Stadtrat Herbert Höpfl.

Der Anteil an Radtouristen sei sichtlich wahrnehmbar, speziell von April bis Anfang Oktober. Die Besucherfrequenz in der Hotel- und Gastronomie habe sich eklatant erhöht, auch der Sporthandel profitiere und lege an Umsatz zu. „Die meisten Gastronomiebetriebe in Waidhofen haben sich mittlerweile auf irgendeine Art auf den Radtourismus eingerichtet, jene mit Schanigärten profitieren davon noch zusätzlich. Hier gäbe es aber noch Verbesserungspotential in den Sommermonaten“, stellt Höpfl fest.

Das neu eröffnete Motel in der Nähe des Bahnhofes, wo auch der Start der Thayarunde ist, sei ein typisches Zeichen dafür, dass hier Neues entstehe und dass auf den Radtourismus reagiert wurde.

Online gibt es weitere Details unter www.waldviertel.at/radfahren zu finden.

