Reifeprüfung im Bezirk Waidhofen: Zurück zum Vor-Corona-Modus

Rudolf Mayer, Direktor der HAK Waidhofen meint: „Ich sehe die Rückkehr zu den „Vor-Corona Bestimmungen“ sehr positiv. Einige sinnvolle Bestimmungen - wie die Einrechnung der Jahresnote in die schriftlichen und mündlichen Teilprüfungen - sind ins Dauerrecht übernommen worden. Bei den mündlichen Prüfungen zeigen die Schüler ihre Kommunikationskompetenz. Die bestandene Matura bescheinigt eine solide Ausbildung als Basis für ein erfolgreiches Berufsleben.“

„Abhaltung wie vor der Pandemie ist problemlos“

Irene Weidmann und Rosa Prinz, Professorinnen an der HAK Waidhofen, ergänzen: „Die Abhaltung der Matura wie vor der Pandemie ist problemlos. Die Schüler haben für die schriftlichen Arbeiten ausreichend Zeit zur Verfügung, die Einrechnung der Jahresnote ist gesetzlich geregelt. Mündliche Prüfungen werten die Leistungen der Schülerinnen auf. Der nach wie vor hohe Stellenwert wird dadurch bestätigt, dass viele Betriebe eine Lehre mit Matura anbieten. Zahlreiche Absolventen der HAK haben bereits fixe Jobzusagen.“

Senk: Einbeziehung der Jahresnote mindert Wert

Roland Senk, Direktor des BG/BRG Waidhofen, hält fest: „Die Einbeziehung der Jahresnote in die Matura-Note verfälscht meiner Meinung nach das Ergebnis der Reifeprüfung und mindert dadurch deren Stellenwert. Die Prüfung ist ein Nachweis für die Hochschulreife. Kritisch sehe ich auch die Entscheidung, dass es keinen externen Vorsitzenden in der Prüfungskommission mehr braucht. Das schadet der Qualitätssicherung. Eine für mich sinnvolle Änderung wäre eine Einschränkung der Themenbereiche bei der AHS-Matura.“

„Keine zusätzlichen Zeiteinheiten mehr nötig“

Eva Liebhart, Professorin am BRG Waidhofen, meint: „Die Arbeitszeit für die schriftliche Matura ist vernünftig bemessen, zusätzliche Zeiteinheiten sind nicht mehr notwendig.“ Die Bestimmung über die Einrechnung der Jahresnote sieht sie differenziert: „Schülern, die schon während der Schulzeit kaum Schwierigkeiten hatten, nimmt diese Regelung etwas Druck weg, was ich positiv sehe. Bei anderen, die etwas mehr kämpfen müssen, um durchzukommen, verstärkt es aber den Druck. Das wiederum führt dazu, dass die Schüler in den Maturaklassen ihre Noten durch zusätzliche Prüfungen verbessern wollen, damit die Regelung für die Anrechnung der Jahresnote zu tragen kommt. Damit sind die Lehrkräfte sehr gefordert.“

Schülerinnen sehen Noten-Einrechnung positiv

Zwei Schülerinnen aus einer Maturaklasse des BRG Waidhofen berichten: „Mit der Jahresnotenkonferenz endet das Schuljahr für Maturaklassen und die Prüfungsvorbereitungen starten. Der Stoff der Oberstufe wird sukzessive wiederholt, die Lehrkräfte sind sehr darauf bedacht, alle Themenblöcke gut abzudecken.“ Die Einrechnung der Jahresnote sehen sie positiv. „Die Matura ist eine Momentaufnahme. Wenn jemand sehr nervös ist, kann das die ganze Prüfung zerstören. Und das, obwohl man das ganze Jahr über gelernt und sich vorbereitet hat.“

Hörmann: Aufnahmetests führen Matura ad absurdum

Wolfgang Hörmann, Direktor der HTL und Berufsschule Karlstein, zeigt für die Regelungen zu Beginn der Pandemie Verständnis: „Damals waren die Bestimmungen vertretbar. Auch die Erleichterungen bei der Reife- und Diplomprüfung waren anfangs nachvollziehbar.“ Kritisch sieht er allerdings die Übernahmen in das Dauerrecht. „Die Reife- und Diplomprüfung bescheinigt den Schülern die Studienreife. Diese wird schon jetzt durch die Aufnahmetests an Universitäten und Fachhochschulen ad absurdum geführt.“ Zur Diskussion über die Abschaffung der Matura sagt Hörmann: „Die Auswirkungen sind wieder nicht zu Ende gedacht. Was machen Absolventen, die im Ausland studieren möchten und keinen Nachweis der Hochschulreife haben?“

Eltervereinsobmann: „Zurück zum alten Modus“

Dieter Edinger, Obmann des Elternvereins der HTL in Karlstein, erklärt: „Ich finde es wichtig, dass wir wieder zum alten Modus zurückkehren. Die Matura belegt den erfolgreichen Abschluss einer hochwertigen Ausbildung. Die Wertigkeit in Frage zu stellen, ist den Schülern gegenüber nicht fair. Ich finde es gut, dass die Jahresnote Berücksichtigung findet. Nervosität oder ein schlechter Tag sollen kein Stolperstein für die zukünftige Karriere sein.“

Die Vorbereitungen für die Reife- und Diplomprüfungen laufen an allen Schulen insgesamt sehr gut. Neben dem regulären Unterricht können Schüler ein Förderstundenpaket in Anspruch nehmen, das ein fokussiertes Arbeiten sicherstellt. Die beiden Schülerinnen vom BRG Waidhofen berichten über die hohe Anspannung in der Maturaklasse. „Niemand von uns legt die Füße hoch und geht sorglos mit der Situation um. Das Ansehen der Matura ist sehr wichtig und darf nicht verloren gehen. Außerdem schwingt auch etwas Wehmut mit, denn die Schulzeit ist nun zu Ende.“

Was bringt die Zukunft?

Direktor Mayer, HAK Waidhofen, dazu: „Durch das Projekt ,Wirtschafts.Akademie.Waldviertel‘ (eine Kooperation der HAK Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl) kommen wir erstmals zur Reife- und Diplomprüfung. Ausbildungsschwerpunkte sind Logistik.International, Gesundheitsmanagement, E-Business.Entrepreneurship und Lebensmittel.Holz. ,HAK Digital Business‘ ist ein neuer Schultyp mit IT-Schwerpunkt. Schon beim Erstantritt beim österreichweiten ,DigBiz-Award‘ gewann eine Gruppe aus Waidhofen den 1. Preis in der Kategorie ,Beste Geschäftsidee‘.“

Mehr Flexibilität durch Themeneinschränkung

Direktor Senk vom BG/BRG Waidhofen: „Die Matura ist eine einmalige Prüfung, bei der man die Kompetenzen und Kenntnisse am Tag X abrufen sollte. Das oberste Ziel der Professoren - ihre Schüler bestmöglich an die Themen heranzuführen - verursacht auch bei ihnen eine erhöhte Anspannung.“ Professorin Liebhart sieht durch eine Themeneinschränkung mehr Flexibilität für die Professoren. „Dann könnte ich wieder mehr Literatur einbringen und auf die Interessen der Schüler eingehen. Dazu fehlt mir momentan einfach die Zeit.“

Mathematik als größte Herausforderung

„Mathematik“, kam es gleichzeitig von den beiden Schülerinnen der 8. Klasse auf die Frage, was für sie die größte Herausforderung in diesem Jahr ist. „Es ist einfach wahnsinnig viel Stoff. Und bei den Fremdsprachen machen sich die fehlenden Gruppenarbeiten bemerkbar.“

Für Direktor Hörmann von der HTL Karlstein ist die größte Herausforderung die überbordende Bürokratie. „Die Prüfer sollen binnen kürzester Zeit die Ergebnisse der Reifeprüfung melden, damit umgehend eine Pressemeldung ausgegeben werden kann. Ein Lehrer braucht bei 30 Schülern für die Korrektur einer Mathematik-Matura ca. drei Tage, für eine Deutsch-Matura natürlich länger.“ Für die Zukunft wünscht sich Hörmann weniger Populismus, dafür mehr Interesse und Motivation für technische Schulen und - speziell für den Standort Karlstein - eine verbesserte Infrastruktur.

Edinger: „Matura soll erstrebenswert bleiben“

Elternvereinsobmann Dieter Edinger hat einen klaren Wunsch: „Für die Zukunft der Matura wünsche ich mir, dass sie ein erstrebenswertes Ziel bleibt. Ein erfolgreiches Unternehmen benötigt neben dem Top-Management vor allem eine gute Mischung aus vielen unterschiedlichen Kompetenzen.“

