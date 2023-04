Temporeduktion im Bezirk Waidhofen: Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung

Für Tempo 30 im Ortsgebiet, 80 auf Freilandstraßen und 100 auf Autobahnen gebe es gute wissenschaftliche Gründe, heißt es darin.

Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit

Zur Auswirkung von Tempolimits auf die Verkehrssicherheit hält Brigadier Willy Konrath von der Landespolizeidirektion Niederösterreich fest: „Nach wie vor ist überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache für Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder Schwerverletzten. Danach scheinen Ablenkungen und Vorrangverletzungen als Unfallursachen auf.“

Laut Statistik gab es 2022 im Bezirk Waidhofen einen Verkehrsunfall mit Todesfolge, 20 Verkehrsunfälle mit Schwer- und 62 Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten. 29 davon sind auf Geschwindigkeitsüberschreitungen zurückzuführen.

Die Unfallzahlen zeigen, wie wichtig Tempo 30 an neuralgischen Orten wie Schulen oder Kindergärten sind. „2022 gab es keinen einzigen Unfall in der Gymnasiumstraße in Waidhofen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Autolenker und Fußgänger haben durch die geringe Geschwindigkeit mehr Zeit für die Blicktechnik, das Einordnen in den Fließverkehr ist einfacher“, führt Konrath aus.

Tempolimit für mehr Sicherheit

Aus Vitis berichtet Bürgermeisterin Anette Töpfl: „Eine Verbesserung der Verkehrssicherheit ist vor allem auf das Tempolimit auf der B2, die Tempo 30 Zonen vor Schulen und Kindergärten sowie in der Siedlung, die Ampelregelungen und die Unterführungen zurückzuführen. Ebenfalls bewährt hat sich das Tempolimit in Großrupprechts, wo die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer schrittweise auf 50 Stundenkilometer gesenkt wurde.“

Töpfl weiter: „Kritisch ist nach wie vor die Kreuzung B36 und Europastraße. Hier haben schon einige Verkehrsverhandlungen stattgefunden, allerdings konnte bis heute keine umsetzbare Lösung gefunden werden.“

Bürgermeister Harald Hofbauer berichtet über die Lage in Dietmanns: „In den letzten Jahren hat die Gemeinde schon einiges zu mehr Sicherheit beigetragen. Vor Schulen und Kindergärten gilt Tempo 30. Zusätzlich wurden die Eingänge so verlegt, dass Kinder und Jugendliche gefahrlos in die Gebäude kommen. In den neueren Siedlungsgebieten wurde mit baulichen Maßnahmen das Tempo reduziert. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Handlungsbedarf sieht Hofbauer noch bei der L60. „In diesem Bereich könnte man im Rahmen von Sanierungsarbeiten bauliche Maßnahmen zur Temporeduktion in Erwägung ziehen.“

Vorteile der Tempobeschränkungen

Laura Ozlberger, grüne Umweltgemeinderätin und Jugendreferentin in Waidhofen, auf die Frage nach den Vorteilen von Tempobeschränkungen: „Für mich gibt es drei zentrale Vorteile: mehr Sicherheit, weniger Abgase und weniger Lärm. Durch niedrigere Geschwindigkeiten können wir dazu beitragen, die Sicherheit von Kindern zu erhöhen, den Verkehrslärm zu reduzieren, die Verkehrssituation insgesamt zu beruhigen und die Einhaltung der Verkehrsregeln zu stärken. In der Gymnasiumstraße wird die 30er-Zone sehr gut angenommen.“

Auswirkungen auf den Umweltschutz

Ozlberger hält fest: „Es braucht bewusstseinsbildende Maßnahmen durch Gemeinden und die Exekutive, dass wir mit etwas Temporeduktion mehr Rücksicht und Lebensqualität gewinnen. Die neuen Tempolimits könnten eine größere Verkehrswende einleiten, bei der Radfahrer und Fußgänger möglichst gefahrlos durch Waidhofen fahren oder gehen können.“

Bürgermeister Hofbauer wünscht sich einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs: „Erste Ansätze sind bereits vorhanden. Busse fahren in kürzeren Intervallen, und Benutzer des Klima-Tickets werden durch die Gemeinde gefördert. Was es noch braucht, ist ein bedarfsorientierter Einsatz der Öffis.“

Zuständigkeiten und Kontrollen

Bezirkshauptfrau Manuela Herzog über die Tempo-30-Zonen: „Die derzeit im Bezirk bestehenden Zonenbeschränkungen befinden sich überwiegend auf Gemeindestraßen, sodass hierfür die Zuständigkeit im eigenen Wirkungsbereich der jeweiligen Gemeinde liegt und ausschließlich durch diese deren Erforderlichkeit beurteilt wird.“

Auf die Frage nach Gefahrenstrecken im Bezirk ergänzt Herzog: „Laut Straßenverkehrsordnung ist die Behörde verpflichtet, an Straßenstellen bei wiederholten Unfällen mit Personen- oder Sachschaden unverzüglich festzustellen, welche Maßnahmen zur Verhütung weiterer Unfälle zu ergreifen sind. Die Anzahl der jährlich zu behandelnden Unfallhäufungsstellen belief sich in den letzten Jahren auf etwa vier bis fünf.“

Aus der Statistik der Verkehrskontrollen berichtet Konrath: „Vergangenes Jahr wurden im Bezirk Waidhofen 2.320 Tempoüberschreitungen gemessen - davon entfielen 1.644 auf Lasermessungen. Hier kam es zu 1.454 Organmandaten und 190 Anzeigen. Die Daten der Zivilstreifen sind nicht eingerechnet.“

Reaktionen aus der Bevölkerung

Die Bürgermeister berichten, dass überaus kontroverse Diskussionen zu dem Thema geführt werden - sachlich sowie emotional. Herzog hält dazu fest: „Bislang gab es keine konkreten Reaktionen der Bevölkerung gegenüber der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen. Allerdings treten durchaus Gemeinden mit Fragestellungen hinsichtlich Tempo 30 und den Aufrufen ,freiwillig 30 Stundenkilometer‘ an die Bezirkshauptmannschaft heran.“

