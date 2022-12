Viele Gründe zum Feiern im Bezirk Waidhofen/Thaya

Das Jubiläumsjahr 2022, in dem das 100-jährige Bestehen des Landes Niederösterreich gefeiert wurde, neigt sich dem Ende zu. Ein guter Grund, sich dem kommenden Jahr zu widmen und einen Blick in Richtung 2023 zu werfen.

Der Juni ist ein starker Monat für die Feuerwehren des Bezirksfeuerwehrkommandos Waidhofen. Der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb findet am 3. Juni in Vestenpoppen (Gemeinde Waidhofen-Land) statt. Auf Bezirksebene gibt es den Feuerwehrjugendleistungsbewerb am 10. und 11. Juni in Pfaffenschlag bei Waidhofen und die Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe am 17. Juni. Diese werden von der Freiwilligen Feuerwehr Meires-Kottschallings in der Gemeinde Windigsteig veranstaltet.

Viele kulturelle Highlights in der Bezirksstadt

Andy Marek hat mit seinem Programm mittlerweile einen Fixpunkt im Waidhofner Kulturjahr eingenommen. „Vom 5. bis 24. Juli sind wieder zehn Tage Kabarett und Musik im Stadtpark fix. Mitwirkende sind unter anderem Alex Kristan und Roland Düringer. Ich selbst werde mit meiner Band unter dem Motto ‚Es lebe der Austropop‘ einen Abend bestreiten,“ freut sich der Entertainer schon auf das kommende Jahr.

Weitere bereits geplante Veranstaltungen sind die Andy Marek-Weihnachtshow am 16. Dezember in der Sporthalle und auch die Talentsuche in Kooperation mit den NÖN wird im September und Oktober wieder über die Waldviertler Bühnen gehen.

„Voraussichtlich am letzten Juli- und am ersten August-Wochenende lädt der Verein Pro Waidhofen zum Sommerkino in den Stadtpark ein“, verrät Herbert Höpfl und verweist auch auf das bereits fertige Frühjahrsprogramm des Folkclubs Igel mit „Hot Pants Road Club“ am 28. Jänner, der „Ian Fishers Songwriter Night“ am 24. Februar oder der „Mojo Blues Band“ am 13. Mai.

„Besonders freut es mich, dass wir auch im kommenden Jahr wieder das Internationale Musikfest veranstalten können“, gibt Höpfl den Termin bekannt. Warming-Up ist am 29. Juni, vom 30. Juni bis 2. Juli gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm am Festivalgelände.

Big Band Waidhofen feiert 30-jähriges Jubiläum

Die Big Band Waidhofen feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit zwei Konzerten am 5. und 6. Mai im Stadtsaal. Das Frühjahrskonzert der Blasmusik Waidhofen ist am 20. Mai, ebenfalls im Stadtsaal, geplant.

Wer 2023 gerne ins Theater gehen möchte, der hat mit „Der Lechner Edi schaut ins Paradies“ von Jura Soyfer gleich Anfang Jänner die Chance im Theater an der Mauer. Spieltermine: 14. und 17. Jänner, jeweils 19.30 Uhr; 15. Jänner, 17 Uhr. Aus keinem Spielplan mehr wegzudenken sind die Anekdoten um das ehemalige Gasthaus Eder. „Der Gast frisst die Knödl’n net“ — die mittlerweile 62. Auflage des TAM-Klassikers ist am 17. März zu sehen.

300 Jahre Stadtpfarrkirche - das Fest geht weiter

Einen ganzen Jahreszyklus lang wird in der Pfarre Waidhofen gefeiert. Anlässlich des 300-jährigen Bestehens der barocken Stadtpfarrkirche gab es im abgelaufenen Jahr zum Beispiel bereits Konzertveranstaltungen oder Jubiläumsmessen. 2023 stehen noch ein Festgottesdienst zu Maria Himmelfahrt (15. August), ein Orchesterkonzert mit dem Allegro-Vivo-Chor am 7. September sowie der Abschluss des Jubiläumsjahres am 8. September mit einer Vesper zum Fest Maria Geburt mit Lichterprozession auf dem Programm.

„Ein Kirchenkonzert mit dem Ensemble Wieczorek konnte leider terminlich noch nicht fixiert werden“, bedauert Pfarrsekretär Herbert Gaar. „Ebenso ist noch in Ausarbeiten und Planung eine Sonderausstellung zum Jubiläumsjahr der Stadtpfarrkirche im Stadtmuseum.“

Auf eine besondere Veranstaltung des Katholischen Bildungswerkes möchte Gaar noch hinweisen. In der Ausstellung „Waidhofen/Thaya — Stadt und Menschen“ werden am 21. Jänner im Pfarrsaal (historische) Bilder aus dem Fundus des im November 2014 verstorbenen NÖN-Fotografen Matthias Queder gezeigt, die der Waidhofner Historiker Erwin Pöppl gesichtet, sortiert und aufgelistet hat.

Zahlreiche Kulturveranstalter haben ihre Termine für 2023 noch nicht fixiert, bzw. warten noch mit der Veröffentlichung.

Über jeweils aktuelle Baumaßnahmen auf den Straßen des Bezirkes Waidhofen berichtet die NÖN laufend in Zusammenarbeit mit den Straßenmeistereien zum gegebenen Zeitpunkt.

