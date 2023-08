IG-Waldviertel fordert Stopp für Windkraft

Waldviertel Mit einer radikalen Forderung ließ die Umweltorganisation IG Waldviertel in der Vorwoche aufhorchen: Sie fordert eine Einstellung aller derzeit geplanten Waldviertler Windkraftprojekte im Wald. Sämtliche Wald-Standorte sollen aus der Zonierung genommen werden, fordert die IG Waldviertel die Landesregierung auf.

Derzeit läuft eine Unterschriftenaktion gegen Windkraftprojekte. Laut Sprecher Jimmy Moser seien mittlerweile um die 800 Unterschriften gesammelt worden, die im September an die Landesregierung überreicht werden sollen.

Nachteil für Standort?

Die IG Waldviertel verweist in einer Aussendung darauf, dass anstelle der vom Land geplanten 250 neuen Windkraftanlagen bereits jetzt Anträge von Gemeinden und Betreibern für über 350 Anlagen in ganz NÖ am Tisch liegen würden.

Es sei nicht notwendig, die Wälder im Waldviertel mit ihrer Artenvielfalt und ihrer Funktion als Wasserspeicher, Sauerstoffproduzent und CO₂-Senke in Industriezonen zu transformieren, argumentiert die unabhängige und überparteiliche IG Waldviertel.

Umso mehr, als die Problematik des gesetzlich geregelten Artenschutzes seit Jahren bekannt sei – bei allen Projekten im Wald ergeben sich große Probleme für die Lebensräume geschützter Tiere. Das Waldviertel zählt laut BirdLife zu den wichtigsten Seeadler-Brutgebieten in Österreich.

Auch aus tourismusfachlichen Gründen seien die Windkraftanlagen abzulehnen, durch die knappen Abstände der bis zu 285 Meter hohen Anlagen zu Wohngebieten seien Abschaltzeiten wegen Lärm und Schattenwurf erforderlich, was den Ertrag schmälern würde. Dazu kämen noch wetterbedingte Abschaltzeiten wegen Raureif und Einschränkungen auf Grund von Brutzeiten, Vogelzug und Fledermäusen in der Schwachwindregion.

Im Sinne der Biodiversitäts-Strategie Österreich 2030+ seien derartige Windkraftprojekte kontraproduktiv und nicht naturverträglich, schließt die IG Waldviertel.

Unbeeindruckt von Ukraine und Klimawandel

Wenig überrascht über die Forderungen der IG Waldviertel zeigt man sich bei der EVN. Sie betreibt den Windpark Japons (Bezirk Horn) und ist auch am geplanten Windpark Wild beteiligt. „Überraschend ist lediglich, dass die ambitionierten Windkraftgegner die einzige Gruppierung in Österreich zu sein scheint, bei denen weder die durch den Ukraine-Konflikt verursachte Gas-, noch die Energiepreiskrise oder der sich immer stärker zeigende Klimawandel irgendetwas an ihrer Einstellung zu erneuerbaren Energien geändert hat“, merkt EVN-Pressesprecher Stefan Zach an.

„Die Menschen verstehen, dass wir unsere eigene, regionale und nachhaltig Energieversorgung aufbauen und uns unabhängig von Energieimporten machen müssen. Und sie verlangen von uns, diese Projekte umzusetzen“, betont Zach. Nicht so die Bürgerinitiativen. Sie würden bei ihrer Meinung und ihren Botschaften bleiben und seien sehr gut darin, sich als Sprachrohr der Waldviertler Bevölkerung zu positionieren. „Das hat nie der Wahrheit entsprochen. Aber es war noch nie so weit von der Wahrheit entfernt wie jetzt. Sie ist eine sehr laute Minderheit, die schlicht und einfach ihre eigenen Partikular-Interessen vertritt. Das ist ihr gutes Recht“, stellt Zach klar.

Die Aussagen der IG Waldviertel würden nichts an den Windkraftplänen der EVN ändern. Man wolle den Ausbau der Windkraft behutsam, professionell und mit Augenmaß vorantreiben. Mit der Bevölkerung werde gesprochen, sobald konkrete Ideen vorliegen, über die man diskutieren kann.

Waldviertel bei Strom nur knapp über 50 % autark

Im Gegensatz zu den Behauptungen der IG Waldviertel, dass der zusätzliche Windstrom gar nicht erforderlich sei, verweist Zach auf den steigenden Strombedarf durch die Umstellung auf E-Mobilität, Wärmepumpen und den Ersatz fossiler Brennstoffe in der Industrie. Dadurch werde der Strombedarf bis 2023 von heute 55 Terawattstunden (TWh) auf 80 TWh anwachsen.

Auch im Waldviertel werde zusätzlicher Strom benötigt: „Nur etwas mehr als die Hälfte des im Waldviertel benötigten Stroms wird im Waldviertel selbst produziert. Der Rest des Waldviertler Bedarfs muss anderswo produziert werden“, sagt Zach.

Biodiversitäts-Maßnahmen bei jedem W.E.B-Projekt

Die W.E.B Windenergie mit Sitz in Pfaffenschlag spricht sich für ein sachliches Abwägen von Für und Wider aus. In Zeiten der Klimakrise, Hitzewellen, Trockenheit und des Waldsterbens auch im Waldviertel könne man die Region nicht mehr einfach unter eine Glaskuppel stellen. Man müsse die Region weiterentwickeln und anpassen. Die W.E.B leiste dazu ihren Beitrag durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien und umfassende Biodiversitätsmaßnahmen bei jedem ihrer Kraftwerksprojekte.

„Wir renaturieren feuchte Wiesen als Lebensraum für Insekten und Amphibien und schaffen damit Nahrungsgebiete für Vögel. Wir forsten Flächen auf mit Bäumen, die besser mit der Klimaveränderung umgehen können als die Fichten. Wir sorgen dafür, dass Waldflächen nicht mehr bewirtschaftet werden, damit sich hier ein natürliches Gleichgewicht einstellen kann und Tiere neue Rückzugsräume finden. Klimaschutz und Naturschutz gehören für uns zusammen“, stellt Pressesprecherin Beate Zöchmeister klar.