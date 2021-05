Dieses Jahr wird in Diemschlag zum ersten Mal Aronia-Honig hergestellt. Imker Harald Kauper und Robert Rabl hatten die Idee, die Bio-Imkerei mit den Aroniabeere-Feldern zu verbinden. „Die Idee ergab sich aus der Zusammenarbeit bei der Genusshütte in Aigen, in der es unter anderem auch den Honig der Bio-Imkerei zu kaufen gibt“, erklärt Kaupfer.

Das Besondere an dieser Genusshütte ist, dass die Auswahl an Produkten wirklich sehr groß ist. Auf 19 Quadratmetern findet man 1.000 verschiedene Produkte: vom regionalen Obst und Gemüse, diversen Milchprodukte und Eiern bis hin zu Bio-Eis, Säften und Biosenf – und eben diverse Aronia-Spezialitäten. Nun soll noch ein besonderes Produkt die Bandbreite erweitern – nämlich der schon zuvor erwähnte Aronia-Honig.

Acht Stöcke mit Bienen, die fleißig sammeln

Wenn man durch die Aronia-Felder von Rabls Genusswelt geht, hört man sie schon: Sie summen so laut, dass man sich fast sicher sein kann, dass sie sich wohlfühlen – die Bienen. Insgesamt acht Bienenstöcke der Bio-Imkerei haben ein neues Zuhause gefunden und schwärmen über die Sträucher aus, die sich gleich nebenan befinden: ein Naturschauspiel und eine gelungene Kollaboration zwischen Imkerei und Genusswelt.

Robert Rabl freut sich schon sehr auf den ersten Aronia-Honig: „Zur Zeit blühen alle unsere Aronia-Sträucher, und man kann die Bienen überall hören. Ungefähr zwei Wochen stehen die Sträucher noch in voller Blüte.“ Harald Kauper fügt noch hinzu, dass man hoffentlich in drei Wochen den ersten Honig schleudern könne. Dann dauere es nicht mehr lang, bis der neue Honig verzehrt werden kann.

Er wird seinen Platz in der Genusshütte finden, die zwischen 5 und 22 Uhr geöffnet ist. Bis dahin müssen die Bienen noch einiges leisten – und es wird weiterhin summen auf den Aroniafeldern in Diemschlag.