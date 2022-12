Ballett in Raabs: Cello und Tanz verzauberten

Eines der berühmtesten Ballette der Geschichte, „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, war am Freitag im Lindenhof in Raabs von den „Tagträumer*innen“ in einer Version für Kinder zu sehen.

Festivalintendant und Regisseur Holger Schober-Dufek inszenierte ein bezauberndes Weihnachtsmärchen mit Erzähltheater, Tanz und Livemusik. Mit Cello, Loopstation und wunderbar-magischen Tanzeinlagen erzählten sie die Geschichte aus einem Blickwinkel, aus dem sie wohl noch nie erzählt wurde: aus der Sicht der Mäuse. „Das Stück sollte mehr als Musikvermittlungsprojekt inszeniert werden, wo zwischendurch erzählt wird, wie die Musik entsteht, und wir wollten auch die Berührungsängste mit dem Ballett abbauen“ erzählt Holger Schober-Dufek, der auch als Geschichtenerzähler mitwirkte.

Das Tagträumer*innen- Theaterfestival für junges Publikum ist die Nachfolge des Szene Waldviertel Festivals und damit sowohl ein Neuanfang als auch eine Rückbesinnung auf die Wurzeln des Festivals, das als Szene Bunte Wähne über 25 Jahre ein Fixpunkt in der nationalen und internationalen Kulturszene für junges Publikum gewesen ist. Das Szene Waldviertel Festival richtete sich überwiegend an Erwachsene.

Das neue Konzept sieht einen ganzjährigen Spielplan vor, mit einem Festival für jede Jahreszeit. Im Herbst wird in Horn gespielt und im Sommer in Allentsteig. Das Frühlingsfestival wird nächstes Jahr Clowntheater bieten, nächstes Jahr im Winter wird das Motto „Märchenhaft schön“ mit unterschiedlichsten Märchenproduktionen sein. Es gibt öffentliche Vorstellungen, und es wird in Schulen gespielt. Inszeniert werden die Produktionen meist von Holger Schober-Dufek.

Das Stück ist nochmals am 17. Dezember im Jugendheim Kautzen und am 23. Dezember im Gemeindezentrum Thaya jeweils um 16 Uhr zu sehen.

