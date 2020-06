Die Erneuerung eines Löschteichs wird breit ausgewalzt .

Die Sanierung des Löschteichs in Puch erfolgte nicht in einem Zug: Ein zusätzlicher Bauschritt fiel an, um Förderungskriterien erfüllen zu können. Das erklären ÖVP und IG nach mehreren Fragen aus dem Gemeinderat. Die FPÖ sieht dies als klaren Planungsfehler, die SPÖ ebenso.