Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Waidhofen

Millioneninvestition bei Alpla

Um acht neue Spritzguss-Maschinen zur Herstellung von Kunststoffverschlüssen erweitert der in Vorarlberg ansässige Alpla-Konzern das Waidhofner Alpla-Werk. Dies wird durch die steigende Zahl an Kundenaufträgen nötig. Um den Platz für die Maschinen zu schaffen, muss das bestehenden Fertigwarenlagen weichen, und ein neues, knapp 5.000 Quadratmeter großes Lager errichtet werden. Für Maschinen und Lager investiert das Familienunternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag. Dies ist ein klares Bekenntnis zum Waidhofner Standort, der auch ein Kompetenzzentrum im Verschlussbereich ist.

Ein knapp 5.000 Quadratmeter großer Lager-Zubau für das Alpla-Werk in Waidhofen wird errichtet. Foto: Michael Schwab

Fernwärme Raabs: Abnehmerzahl verdoppelt

Die gestiegenen Gaspreise sorgen in Raabs für ein stark steigendes Interesse an einem Fernwärmeanschluss in mehreren Siedlungen. Daher entschließt sich die Fernwärmegenossenschaft Raabs zum bisher größten Ausbau seit der Gründung im Jahr 2003. Die Zahl der Abnehmer wird um 55 neue Kunden verdoppelt. Ausgebaut wird in der "Schießstätte", der Franz-Part-Straße, der Puchheimstraße und dem Karl-Geyer-Weg. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Die Fernwärmegenossenschaft Raabs setzt die größte Netzerweiterung seit ihrer Gründung um. Foto: Michael Schwab

Amtshaus-Umbau nach drei Jahren abgeschlossen

Rund 3,5 Millionen Euro und drei Jahre Bauzeit: Eines der größten Projekte der Marktgemeinde Gastern in der jüngeren Vergangenheit findet 2022 seinen Abschluss. Das Gebäude, das neben dem Gemeindeamt auch Wohnungen, die Feuerwehr Gastern und eine Poststelle beherbergt, wird aufgestockt, um Platz für zusätzliche Wohnungen zu schaffen - nach dem Umbau stehen insgesamt 12 Wohneinheiten zur Verfügung. Bei der Umfeldgestaltung entscheidet man sich, die rückseitig gelegene Gemeindestraße zu einer Begegnungszone zu machen. Die Nachfrage nach den Wohnungen ist groß: sechs von 12 sind bereits vergeben.

Die Nachfrage nach den neuen Wohnungen im Gasterner Amtshaus ist groß. Foto: Michael Schwab

75 Jahre Test-Fuchs: Rascher Aufschwung

Mit einem Jahr Verspätung feiert der Groß-Sieghartser Luft- und Raumfahrtbetrieb Test-Fuchs sein 75-jähriges Bestehen. Aufgrund der rascher als erwarteten Erholung der Luftfahrtbranche nach der schlimmsten Phase der Corona-Pandemie kann Test-Fuchs die zuvor verhängten einschneidenden Maßnahmen - Mitarbeiterabbau und freiwillige Gehaltsreduktionen - früher als geplant beenden. Zur Jubiläumsfeier werden spektakuläre Flugvorführungen und Firmenrundgänge geboten. Mit der Wasserstofftechnologie etabliert Test-Fuchs ein weiteres Standbein.

Spektakuläre Flugvorführungen gibt es beim 75-Jahr-Jubiläums der Firma Test-Fuchs zu sehen. Foto: Michael Schwab

100 Jahre NÖ: 4.500 Besucher in Waidhofen

Insgesamt 700 Mitwirkende bescheren ihrem Bundesland NÖ ein würdiges Fest in der Bezirkshauptstadt Waidhofen. An zwei Tagen im Juni wird ein umfangreiches Programm geboten. Musikschul-Ensembles, Kapellen, Chöre, Bands, Künstlerinnen und Künstler, Tanzgruppen, Brauchpflegegruppen und viele mehr sorgten für Kurzweil bei den Gästen. Besondere Highlights waren die Radsternfahrt, die zahlreichen Musizierenden sowie auch der Frühschoppen mit dem Blasorchester. 4.500 Besucher werden gezählt.

Die 100 Jahre NÖ - Feier in Waidhofen ist ein voller Erfolg. 4.500 Besucher kommen in die Stadt. Moderator Andy Marek, Bezirkshauptfrau Daniela Obleser und Bürgermeister Josef Ramharter am Bild. Foto: Michael Schwab

Saal modernisiert: Betonwüste ist Geschichte

Nach zwei Jahren Umbauzeit zeigen sich der Gemeindesaal Dietmanns und sein Umfeld in neuem Glanz. Die triste Betonwüste ist Geschichte, stattdessen gibt es viel Grün, neue Parkplätze und einen Foyer-Zubau, der den Saal in seiner Nutzbarkeit deutlich erweitert, auch für kleinere Feiern, für die der Hauptsaal zu groß wäre. Zugleich wird auch ein barrierefreier Zugang zum Saal und zum angeschlossenen Gemeindeamt geschaffen. 830.000 Euro kosten die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen. Die eigentlich auch geplante Sanierung der Amtsräumlichkeiten wird ausgesetzt.

Der Gemeindesaal in Dietmanns wird um ein Foyer erweitert, und das Umfeld neu gestaltet. Foto: Michael Schwab

VTW investiert in Maschinenpark

Aufgrund der sich gut entwickelnden Auftragslage wird zu Jahresbeginn der zweite Ausbauschritt des VTW-Werks in Waidhofen in Angriff genommen. Fünf zusätzliche Spritzgussmaschinen um insgesamt zwei Millionen Euro werden bestellt und bis Herbst geliefert. Bei der offiziellen, coronabedingt ein Jahr verspäteten Eröffnungsfeier besucht auch der indische Investor und Eigentümer Dayanand Reddy samt Familie erstmals das Waidhofner Formenbau-Werk. Die Auftragslage ist weiter gut, der Ausblick auf 2023 positiv.

Fünf neue Maschinen erhält das VTW-Werk in Waidhofen. Foto: VTW GmbH

Postbasis startet gleich mit Vollbetrieb

Knapp 50 neue Arbeitsplätze werden in Waidhofen mit der Eröffnung der Postbasis im Betriebsgebiet Ost geschaffen. Die Basis geht im Sommer 2022 in Betrieb. Der alte Standort in Groß-Siegharts wird geschlossen, die Mitarbeiter werden alle in Waidhofen übernommen. Die Waidhofner erhalten durch die Verlegung des Verteilerzentrums in ihre Stadt nun ihre Sendungen etwas früher als bisher.

In Waidhofen geht die neue Postbasis im Betriebsgebiet Ost in Betrieb. Foto: Michael Schwab

Baustart für Einkaufszentrums-Erweiterung

Im Frühling 2022 beginnen die Arbeiten für die Errichtung des schon länger geplanten Erweiterungsteils für das Einkaufszentrum Thayapark neben dem Lagerhaus Bau- und Gartenmarkt. Die schon einige Monate kursierende Gerüchte, dass ein McDonalds-Filiale nach Waidhofen kommen soll, werden offiziell bestätigt, das Fast-Food-Restaurant kommt fix. Auch eine Bipa-Filiale und ein Action-Markt sollen im neuen Teil des Einkaufszentrums Platz finden, wobei die Bipa-Filiale nach wie vor nicht offiziell bestätigt ist. Im Sommer 2022 steht die Baustelle einige Wochen still, weil es eine Planänderung bei der Zufahrt zum McDrive gibt. Die McDonalds-Eröffnung wird derzeit für April 2023 erwartet.

Im April erfolgt der Baustart für die Erweiterung des Einkaufszentrums Thayapark. Im Sommer steht die Baustelle einige Wochen still, weil es eine Umplanung bei der Zufahrt zum McDrive gibt. Foto: Michael Schwab

Neue Weihnachtsbeleuchtung für Waidhofen

Ein im Vorfeld teils kontrovers diskutiertes Vorhaben ist die Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung für die Waidhofner Innenstadt. Nicht nur wegen der Kosten von rund 100.000 Euro, sondern auch wegen der Signalwirkung in Zeiten steigender Energiepreise. Da man auf moderne, stromsparende LED-Lampen setzt, ist der Stromverbrauch jedoch sogar geringer als bei der alten Beleuchtung. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, es gibt jede Menge positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung. 2023 sollen auch die Bahnhofstraße und die Heidenreichsteiner Straße mit der neuen Beleuchtung ausgestattet werden.

Die Stadt Waidhofen erhält eine neue, professionell gestaltete Weihnachtsbeleuchtung. Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Foto: Michael Schwab

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.