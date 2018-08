Die Aronia-Ernte bei der Familie Rabl läuft bereits in vollem Ausmaß. Damit werden heuer auch die kleinen schwarzen Beeren um rund zwei Wochen früher geerntet, als geplant.

Erstmals bietet die Familie Rabl heuer auch die Möglichkeit, dass Kunden in ihrer Plantage Aronia selbst ernten können. Voraussichtlich wird es diese Möglichkeit aber nur noch an diesem Wochenende geben. Telefonische Voranmeldung unter 0664/1627283 ist dafür jedoch unbedingt notwendig.

Die Familie Rabl stellt aus den Aronia-Beeren Saft, Sirup, Likör, gemischte Säfte, getrocknete Aroniabeeren, Aroniabeeren in Schokolade und Fruchtbrotaufstrich her. Der Hofladen ist jeden Samstag zwischen 9 und 12 Uhr sowie gegen Voranmeldung geöffnet. Die Produkte werden auch an die Heimadresse der Kunden versandt.