Fleißig gearbeitet wird derzeit im Ortszentrum von Diemschlag: Die Kapelle wird einer umfassenden Außenrenovierung unterzogen.

Letzte Sanierung im Jahr 1992

Zuletzt wurde das Gotteshaus 1992 saniert – die Witterung und der Zahn der Zeit hatten seither sichtbare Spuren hinterlassen. Daher entschloss sich die Gemeinde Ludweis-Aigen, gut 20.000 Euro für eine Renovierung in die Hand zu nehmen.

Wie schon 1992, erhielt die Firma Reissmüller den Zuschlag für die Baumeister- und Verputzarbeiten. „Das ist praktisch ein Wiederholungstäter“, merkte Bürgermeister Hermann Wistrcil beim Rundgang an. Die Malerarbeiten vergab die Gemeinde an die Firma Buhl, die Spenglerarbeiten gingen an die Firma Tomsa aus Dietmanns – alles lokale Firmen, wie Wistrcil betont. Neben einer kompletten Sanierung der Außenfassade wird auch der Sockel fast komplett erneuert und mit atmungsaktiver Farbe gestrichen, um einen Nässestau zu vermeiden.

Fertigstellung in zwei Wochen

Auch die Dachrinnen und die Holzteile von Fenster und Türen werden neu gemacht.

„Die Arbeiten haben vor etwa drei Wochen begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft und das Wetter mitspielt, sollten wir in zwei Wochen fertig sein“, verkündet Wistrcil.