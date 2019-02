Ballnacht in der Textilfabrik .

Eine leere Tanzfläche konnte man am Samstagabend am Ball in Dietmanns nicht finden. Nach einer gelungenen Eröffnungsshow unterhielt die Tanzband Focus die zahlreichen Gäste bestens. Als Damenspenden gab es originale Schals aus der Textilfabrik. Bürgermeister Harald Hofbauer genoss den Samstagabend ebenso am Ball. Das nächste Highlight war die Mitternachtseinlage. Ansonsten sorgten eine Bar, eine Weinstube und eine Tombola für einen angenehmen Aufenthalt.