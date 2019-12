Adventmarkt sorgte für vorweihnachtliche Stimmung.

Vorweihnachtliche Stimmung kam am Samstag in und um den Dietmannser Gemeindesaal auf, als zum Adventmarkt geladen wurde.

Während man sich im Freien bei Punsch, Glühwein und Co. stärken und aufwärmen konnte, gab es im Gemeindesaal eine Auswahl an Kunsthandwerk, Dekorationsartikeln, Leckereien und Spielzeug.

Die Kinder der Volksschule sorgten mit Liedern, einem kurzen Theaterstück und einem Tannenzweig-Tanz für Adventstimmung, außerdem gab es ein Zitherkonzert und einen Besuch von Nikolaus und Krampus.

Altes Handwerk gab es bei Claudia Höbinger und Melitta Schwing zu sehen: Die beiden Frauen klöppelten den ganzen Nachmittag fleißig.