Anlage brannte: Technischer Defekt wird vermutet

Der Brand in einer Elektrowerkstätte am Dienstag (9. November) in Dietmanns (wir berichteten) dürfte möglicherweise von einem technischen Defekt verursacht worden sein, gibt die Polizei bekannt.

Die Hitze führte schließlich zum Brandausbruch an der Umluftanlage und zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer war aber lokal begrenzt, sodass keine Gefahr für das Gebäude oder die angrenzenden Maschinen vorhanden war.

Die Feuerwehren Dietmanns, Groß Siegharts und Waldreichs löschten den Brand innerhalb kurzer Zeit.