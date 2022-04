Aufträge vergeben: Rast für Radler

Werbung

Neben der bevorstehenden Asphaltierung des Forstweges zwischen Dietmanns und Groß-Siegharts als Teil des Radwegs Thayarunde wird es in Dietmanns in der heurigen Radsaison eine weitere Neuerung geben: Die eigentlich schon für 2021 geplante Radweg-Einstiegsstelle in der Hollenbacher Straße wird im Frühling umgesetzt.

Groß-Siegharts, Dietmanns Thayarunde: Forstweg wird asphaltiert

Die nötigen Aufträge wurden kürzlich im Gemeindevorstand vergeben. Die Marktgemeinde Dietmanns hatte schon vor einiger Zeit ein altes Haus in der Hollenbacher Straße erworben, mit dem Ziel, das Gebäude als Wahllokal für den dortigen Sprengel zu nutzen und zudem eine Radweg-Einstiegsstelle mit einem Rastplatz auf dem Areal zu errichten.

Das Vorhaben musste jedoch zugunsten des Amtshaus-Umbaus um ein Jahr verschoben werden – doch heuer ist es endlich soweit. Die Firma Leithäusl wurde um 10.808 Euro mit den Umbauarbeiten (Pflasterungen und Maurerarbeiten) beauftragt. Die Firma Paar wird für 6.342 Euro ein barrierefreies WC errichten.

„Der Baustart soll so bald wie möglich erfolgen, damit die Einstiegsstelle und der Rastplatz in der Radsaison 2022 auch schon genutzt werden können. Das ist dann die perfekte Ergänzung zur Asphaltierung des Verbindungsweges nach Groß-Siegharts“, betont Bürgermeister Harald Hofbauer (SPÖ). Bei der Radweg-Einstiegsstelle wird es ein überdachtes Tor und einen Garten geben, der mit Tischen und Bänken ausgestattet wird.

